அனுமதியின்றி கற்கள் ஏற்றி வந்த வாகனங்கள் பறிமுதல்

பெரம்பலூா் அருகே அரசு அனுமதியின்றி கற்கள் ஏற்றி வந்த 2 வாகனங்களை, புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் துறை அலுவலா்கள் வியாழக்கிழமை பறிமுதல் செய்தனா்.
பெரம்பலூா் மாவட்ட ஆட்சியா் ஷரண்யா அறி அறிவுறுத்தலின்படி, புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் துறையினா் செங்குணம் கிராமம் அருகேயுள்ள கல்குவாரி பகுதியில் வியாழக்கிழமை வாகனச் சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்தனா். அப்போது, அந்த வழியாக வந்த 2 டாரஸ் லாரிகளை வழிமறித்து மேற்கொண்ட சோதனையில், உரிய அனுமதியின்றி கற்களை ஏற்றிவந்தது தெரியவந்தது. இதையடுத்து, 2 டாரஸ் லாரிகளுடன் ரூ. 16 ஆயிரம் மதிப்பிலான கற்களையும் பறிமுதல் செய்து, மருவத்தூா் காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்தனா்.
இதுகுறித்து போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.
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