இந்திய ராணுவக் கல்லூரியில் சேர விண்ணப்பிக்கலாம்

டேராடுனில் உள்ள ராஷ்ட்ரிய இந்திய ராணுவக் கல்லூரியில் 8 ஆம் வகுப்புக்கான மாணவா்கள் சோ்க்கைக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.
இதுகுறித்து மாவட்ட ஆட்சியா் ந. மிருணாளினி வெள்ளிக்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:
டேராடுனில் உள்ள ராஷ்ட்ரிய இந்திய ராணுவக் கல்லூரியில் 2027 ஆம் ஆண்டுக்கு 8 ஆம் வகுப்பு மாணவா்கள் சேர மாணவ, மாணவிகள் 1.01.2027-இல் 11 முதல் 13 வயதுக்குள்பட்டவராக (2.1.2014-க்கு பிறகு, 1.7.2015-க்கு முன் பிறந்த) இருக்க வேண்டும். மேலும், 1.1.2027-இல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பள்ளியில் 7 ஆம் வகுப்பு படிப்பவராக அல்லது தோ்ச்சிப் பெற்றவராக உள்ளவா்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். விண்ணப்பதாரா்களின் பெற்றோா் அல்லது பாதுகாப்பாளா் தமிழ்நாட்டில் வசிப்பவராக இருக்க வேண்டும்.
இச் சோ்க்கைக்கான விண்ணப்பம், தகவல் தொகுப்பேடு மற்றும் முந்தைய தோ்வுக்கான வினாத்தாள் தொகுப்பை அஞ்சலில் பெற பொதுப் பிரிவினா் ரூ. 600-க்கும், பட்டியல் மற்றும் பழங்குடி வகுப்பினா் சாதிச்சான்றுடன் ரூ. 555-க்கும் கட்டணம் செலுத்தி, ஜ்ஜ்ஜ்.ழ்ண்ம்ஸ்ரீ.ஞ்ா்ஸ்.ண்ய் எனும் இணையவழி மூலமாக பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
பூா்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் (இரட்டிப்பு படியுடன்) தோ்வுக் கட்டுப்பாட்டு அலுவலா், தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளா் தோ்வாணையம், தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளா் தோ்வாணையச் சாலை, பூங்கா நகா், சென்னை-600 003 எனும் முகவரிக்கு, ஏப். 5 மாலை 5.45 மணிக்குள் கிடைக்குமாறு அனுப்ப வேண்டும். கூடுதல் விவரங்களை மேற்கண்ட இணையதளத்தின் மூலமாக அறியலாம்.
