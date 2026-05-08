இளைஞரிடம் கத்தியை காட்டி மிரட்டி வழிப்பறி

பெரம்பலூா் அருகே மோட்டாா் சைக்கிளில் சென்றவரிடம் கத்தியை காட்டி மிரட்டி பணம், கைப்பேசிகளை மா்ம நபா்கள் புதன்கிழமை இரவு பறித்துச் சென்றனா்.

Updated On :8 மே 2026, 5:48 am IST

பெரம்பலூா் மாவட்டம், வேப்பந்தட்டை வட்டம், வாலிகண்டபுரம் கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் சுப்பிரமணி மகன் கருப்பையா (30). இவா், திருச்சி- சென்னை தேசிய நெடுஞ்சாலையில், பெரம்பலூா் அருகேயுள்ள பெதண்ணீா் பந்தலிலிருந்து வாலிகண்டபுரத்துக்கு புதன்கிழமை இரவு மோட்டாா் சைக்கிளில் சென்றுக்கொண்டிருந்தாா். அப்போது, அங்குள்ள பெட்ரோல் பங்க் அருகே அடையாளம் தெரியாத 3 போ் வழிமறித்து, கத்தியை காட்டி மிரட்டி கருப்பையாவிடமிருந்த ரூ. 300 பணம் மற்றும் கைப்பேசியை பறித்துச் சென்றனா். இதுகுறித்த புகாரின்பேரில் பெரம்பலூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனா்.

