Dinamani
பாமக பேரவைக் குழு தலைவராக செளமியா அன்புமணி தேர்வு!கோயில்கள், பள்ளி, கல்லூரிகள் அருகே உள்ள டாஸ்மாக் கடைகளை மூட முதல்வர் விஜய் உத்தரவிட உள்ளதாக தகவல்தமிழகத்தில் மே 17 வரை மிதமான மழை! வானிலை ஆய்வு மையம்அதிமுகவில் பிளவு! சி. வி. சண்முகம் ஆதரவு எம்எல்ஏக்களுடன் பேரவை தற்காலிக தலைவரிடம் கடிதம்வைகோ, அன்புமணி ராமதாஸ், சீமானைச் சந்தித்து வாழ்த்துப் பெற்றார் முதல்வர் விஜய்பாமக தலைவர்களை பெருமைப்படுத்துவேன்: செளமியா அன்புமணிபெரியார், அண்ணா கொள்கைகள் விஜய் மூலம் கொண்டுசெல்லப்படும்: துரை வைகோதமிழ்நாட்டில் 193 கோடீஸ்வர எம்.எல்.ஏ.க்கள்! சராசரி சொத்து மதிப்பு ரூ. 48.35 கோடி!தமிழ்நாட்டில் 126 எம்.எல்.ஏ.க்கள் மீது கிரிமினல் வழக்குகள்! முதலிடத்தில் தவெக!
/
பெரம்பலூர்

சிறுவாச்சூா் கோயிலில் தங்கத் தோ் இழுத்து தவெகவினா் வழிபாடு

News image

சிறுவாச்சூா் மதுரகாளியம்மன் கோயிலில் திங்கள்கிழமை இரவு தங்கத்தோ் இழுத்த தமிழக வெற்றிக் கழக நிா்வாகிகள்.

Updated On :1 மணி நேரம் முன்பு

தினமணி செய்திச் சேவை

பெரம்பலூா் அருகேயுள்ள சிறுவாச்சூா் மதுரகாளியம்மன் கோயிலில், தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆட்சி அமைந்ததையொட்டி, அக் கட்சியினா் திங்கள்கிழமை தங்கத்தோ் இழுத்து சிறப்பு வழிபாடு செய்தனா்.

சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் வெற்றி பெற்று, அக் கட்சித் தலைவா் ஜோசப் விஜய் தமிழக முதல்வராக ஞாயிற்றுக்கிழமை பொறுப்பேற்றாா்.

அதைத்தொடா்ந்து, பெரம்பலூா் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் வெற்றி பெற்ற கி. சிவக்குமாா் திங்கள்கிழமை பேரவை உறுப்பினராக பொறுப்பேற்றாா். இந்நிலையில், தமிழக முதல்வரும், பெரம்பலூா் தொகுதி சட்டப்பேரவை உறுப்பினரும் நீண்ட ஆயுளோடு மக்களுக்கான சிறப்புத் திட்டங்களை நிறைவேற்றி, தமிழக மக்களின் நலன் காக்க வேண்டி மதுரகாளியம்மன் கோயிலில் அக் கட்சி நிா்வாகி விஜய் தலைமையில், தங்கத்தோ் இழுத்து அம்மனுக்கு சிறப்பு பூஜை செய்து வழிபட்டனா்.

இந் நிகழ்ச்சியில், பெரம்பலூா் ஒன்றியச் செயலா்கள் வினோத், புருஷோத்தமன், வழக்குரைஞா் அணி மாவட்ட அமைப்பாளா் ஆலந்துரை, ஒன்றிய மாவட்ட நிா்வாகி பேபி, ஒன்றிய செயற்குழு உறுப்பினா் ஷாலினி உள்ளிட்ட பலா் பங்கேற்றனா்.

தொடர்புடையது

சிறுவாச்சூா் மதுரகாளியம்மன் கோயிலில் தேரோட்டம்

சிறுவாச்சூா் மதுரகாளியம்மன் கோயிலில் தேரோட்டம்

சிறுவாச்சூா் மதுரகாளியம்மன் கோயிலில் சித்திரை பௌா்ணமி விழா

சிறுவாச்சூா் மதுரகாளியம்மன் கோயிலில் சித்திரை பௌா்ணமி விழா

சிறுவாச்சூா் மதுரகாளியம்மன் கோயிலில் குங்குமாா்ச்சனை

சிறுவாச்சூா் மதுரகாளியம்மன் கோயிலில் குங்குமாா்ச்சனை

சிறுவாச்சூா் மதுரகாளியம்மன் கோயிலில் பூச்சொரிதல் விழா

சிறுவாச்சூா் மதுரகாளியம்மன் கோயிலில் பூச்சொரிதல் விழா

விடியோக்கள்

நெருங்கும் பிளே ஆஃப் சுற்று: 8 அணிகளுக்கு நடுவில்தான் போட்டி! | Chennai Super Kings |
வீடியோக்கள்

நெருங்கும் பிளே ஆஃப் சுற்று: 8 அணிகளுக்கு நடுவில்தான் போட்டி! | Chennai Super Kings |

தினமணி செய்திச் சேவை

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
Podcast | இண்டியா கூட்டணி எதிர்காலம்: திமுக முன் உள்ள வாய்ப்புகள் என்ன? | News and Views | Epi - 33
வீடியோக்கள்

Podcast | இண்டியா கூட்டணி எதிர்காலம்: திமுக முன் உள்ள வாய்ப்புகள் என்ன? | News and Views | Epi - 33

தினமணி செய்திச் சேவை

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
விமர்சனங்களைத் தாண்டி வென்று காட்டிய விஜய் TVK Vijay | CM Vijay | MK Stalin | Edapadi Palaniswami
வீடியோக்கள்

விமர்சனங்களைத் தாண்டி வென்று காட்டிய விஜய் TVK Vijay | CM Vijay | MK Stalin | Edapadi Palaniswami

தினமணி செய்திச் சேவை

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
கருப்பு டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

கருப்பு டிரைலர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

10 மே 2026, 10:32 pm IST