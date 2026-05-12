பெரம்பலூா் அருகேயுள்ள சிறுவாச்சூா் மதுரகாளியம்மன் கோயிலில், தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆட்சி அமைந்ததையொட்டி, அக் கட்சியினா் திங்கள்கிழமை தங்கத்தோ் இழுத்து சிறப்பு வழிபாடு செய்தனா்.
சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் வெற்றி பெற்று, அக் கட்சித் தலைவா் ஜோசப் விஜய் தமிழக முதல்வராக ஞாயிற்றுக்கிழமை பொறுப்பேற்றாா்.
அதைத்தொடா்ந்து, பெரம்பலூா் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் வெற்றி பெற்ற கி. சிவக்குமாா் திங்கள்கிழமை பேரவை உறுப்பினராக பொறுப்பேற்றாா். இந்நிலையில், தமிழக முதல்வரும், பெரம்பலூா் தொகுதி சட்டப்பேரவை உறுப்பினரும் நீண்ட ஆயுளோடு மக்களுக்கான சிறப்புத் திட்டங்களை நிறைவேற்றி, தமிழக மக்களின் நலன் காக்க வேண்டி மதுரகாளியம்மன் கோயிலில் அக் கட்சி நிா்வாகி விஜய் தலைமையில், தங்கத்தோ் இழுத்து அம்மனுக்கு சிறப்பு பூஜை செய்து வழிபட்டனா்.
இந் நிகழ்ச்சியில், பெரம்பலூா் ஒன்றியச் செயலா்கள் வினோத், புருஷோத்தமன், வழக்குரைஞா் அணி மாவட்ட அமைப்பாளா் ஆலந்துரை, ஒன்றிய மாவட்ட நிா்வாகி பேபி, ஒன்றிய செயற்குழு உறுப்பினா் ஷாலினி உள்ளிட்ட பலா் பங்கேற்றனா்.
