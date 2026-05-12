பெரம்பலூா் மாவட்டத்தில் இதுவரை 27 ஆயிரம் மெட்ரிக் டன் நெல் கொள்முதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக மாவட்ட ஆட்சியா் ந. மிருணாளினி தெரிவித்துள்ளாா்.
பெரம்பலூா் மாவட்டம், குன்னம் வட்டம், வடக்கலூா் பகுதியில், தமிழ்நாடு நுகா்பொருள் வாணிபக் கழகம் சாா்பில் செயல்படும் நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையத்தின் செயல்பாடுகளை செவ்வாய்க்கிழமை ஆய்வு செய்து, கொள்முதல் செய்யப்படும் நெல்லின் தரம், எடை பரிசோதனை, இருப்பு வசதிகளைக் கேட்டறிந்த மாவட்ட ஆட்சியா் ந. மிருணாளினி மேலும் கூறியது:
நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் விவசாயிகளுக்குத் தேவையான அடிப்படை வசதிகள் ஏற்படுத்தி, உரிய நேரத்தில் அவா்களது வங்கிக் கணக்கில் கொள்முதல் செய்யப்பட்டதற்கான தொகையை செலுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். பதிவுமூப்பு அடிப்படையில் நெல் கொள்முதலை விரைவாக நடத்த வேண்டும். தேவைக்கேற்ப பணியாளா்களை நியமித்து, நெல் கொள்முதல் செய்வதில் சுணக்கமின்றி பணிகளை விரைந்து செயல்படுத்த வேண்டும்.
இம் மாவட்டத்தில் மொத்தம் 23 நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்கள் செயல்படுகின்றன. தற்போது நடைபெறும் சம்பா பருவத்துக்கு குவிண்டால் ஒன்றுக்கு சன்ன ரகத்துக்கு ரூ. 2,545, பொது ரகத்துக்கு ரூ. 2,500 எனும் விலையில் விவசாயிகளிடமிருந்து நெல் கொள்முதல் செய்யப்படுகிறது. வேப்பந்தட்டை வட்டத்தில் 10 நேரடி கொள்முதல் நிலையங்கள் திறக்கப்பட்டு சுமாா் 14 ஆயிரம் மெட்ரிக் டன், பெரம்பலூா் வட்டத்தில் 2 நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்கள் திறக்கப்பட்டு, இதுவரை சுமாா் 1,600 மெட்ரிக் டன், குன்னம் வட்டத்தில் 11 நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்கள் திறக்கப்பட்டு, இதுவரை சுமாா் 12 ஆயிரம் மெட்ரிக் டன் என மொத்தம் 27,600 மெட்ரிக் டன் நெல் கொள்முதல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
2025-26 ஆம் ஆண்டில் பெரம்பலூா் மண்டலத்தில் 7,967 விவசாயிகளிடமிருந்து நெல் கொள்முதல் செய்யப்பட்டு, அதற்குரிய ரூ. 75,92,98,826 தொகை வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்கள் மூலம் விவசாயிகள் தங்களது விளை நிலங்களில் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட நெல்லை, அரசின் ஆதரவு விலைக்கு நேரடியாக விற்பனை செய்யும் வாய்ப்பு கிடைப்பதால் இடைத்தரகா்களின்றி நியாயமான விலை கிடைக்கிறது.
இதன் மூலம் விவசாயிகளின் வருமானம் பாதுகாக்கப்படுவதுடன், அவா்களின் பொருளாதார நிலையும் மேம்படுகிறது. கொள்முதல் நிலையங்களில், குறிப்பிட்ட காலத்துக்குள் நெல் கொள்முதல் பணிகளை மேற்கொள்ள சம்பந்தப்பட்ட அலுவலா்கள் உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றாா் ஆட்சியா் மிருணாளினி.
