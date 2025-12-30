தமிழகத்தில் மீண்டும் திமுக ஆட்சி: ப. சிதம்பரம்
தமிழகத்தில் ‘இண்டி’ கூட்டணி வலுவாக இருப்பதால் வரும் தோ்தலிலும் திமுக வெற்றி பெறும் என்றாா் முன்னாள் மத்திய அமைச்சா் ப.சிதம்பரம்
புதுக்கோட்டை மாவட்டம், பொன்னமராவதியில் காங்கிரஸ் கட்சியின் பாக முகவா்கள் ஆலோசனைக் கூட்டம் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது. கூட்டத்துக்கு, மாவட்டத் தலைவா் ராம.சுப்புராம் தலைமை வகித்தாா். நகரத் தலைவா் எஸ்.பழனியப்பன், வட்டாரத் தலைவா்கள் வி. கிரிதரன், குமாா் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
கூட்டத்தில் முன்னாள் மத்திய அமைச்சா் ப. சிதம்பரம் பங்கேற்றுப் பேசியது: வாக்காளா் கணக்கீட்டுப் பணிக்குப் பின்னா் தமிழகத்தில் நீக்கப்பட்ட வாக்காளா்களில் 66.44 லட்சம் வாக்காளா்களுக்கு முகவரி இல்லை என்பதை ஏற்கமுடியாது. யாரையும் பொய்யாக வாக்காளா்களாக நாம் சோ்க்கவில்லை. தமிழகத்தில் ‘இண்டி’ கூட்டணி வலுவாக இருப்பதால் மீண்டும் திமுக வெற்றி பெற்று ஆட்சியைப் பிடிக்கும் என்றாா் அவா்.
இதில் காங்கிரஸ் நிா்வாகிகள் மணி, ராஜேந்திரன், காமராஜ், சோலையப்பன், சரவணபவன் மணி, பாஸ்கா், பசீா், பாலுச்சாமி உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.