புதுகை திமுக வேட்பாளா் சொத்து மதிப்பு ரூ. 8 கோடி

புதுக்கோட்டை சட்டப்பேரவைத் தொகுதியின் திமுக வேட்பாளரும் தற்போதைய சட்டப்பேரவை உறுப்பினருமான டாக்டா் வை. முத்துராஜாவின் சொத்து மதிப்பு ரூ. 8 கோடி.
புதுக்கோட்டை தோ்தல் நடத்தும் அலுவலரிடம் திங்கள்கிழமை அவா் தாக்கல் செய்த வேட்புமனுவுடன் அளிக்கப்பட்டுள்ள விவரங்கள்:
கையிருப்பு ரொக்கம் ரூ. 25,23,000. வங்கியிருப்பு, நகைகள் உள்ளிட்ட அசையும் சொத்துகளின் மொத்த மதிப்பு ரூ. 2,41,85,104. இவரது மனைவி ராஜகுமாரியிடமுள்ள அசையும் சொத்துகளின் மதிப்பு ரூ. 1,83,92,455.
நிலம், கட்டடம் உள்ளிட்ட அசையாச் சொத்துகளின் மொத்த மதிப்பு ரூ. 5,62,47,540. மனைவி ராஜகுமாரி பெயரிலுள்ள அசையாச் சொத்துகளின் மொத்த மதிப்பு ரூ. 2,20,00,000.
கடன் மதிப்பு ரூ. 1,34,93,021. மனைவி பெயரிலுள்ள கடன் ரூ. 85,71,353.
வருமான வரித் துறையில் 2024-25-ஆம் ஆண்டில் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள அறிக்கையின்படி ஆண்டு வருமானம் ரூ. 51,60,270. மனைவி ராஜகுமாரியின் ஆண்டு வருமானம் ரூ. 14,28,530.
வழக்கு எதுவும் நிலுவையில் இல்லை, தண்டனை எதுவும் பெறப்படவில்லை.
