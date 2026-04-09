புதுக்கோட்டை

புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் 13 லட்சம் வாக்காளா்கள்

இறுதி வாக்காளா் பட்டியல் வெளியீடை அடுத்து பெறப்பட்ட சோ்த்தல், நீக்கல், திருத்த விண்ணப்பங்களுக்குப் பிறகு வெளியிடப்பட்ட வாக்காளா் பட்டியல்படி, புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் 13,09,867 வாக்காளா்கள் உள்ளனா்.

கோப்புப்படம்.

Updated On :9 ஏப்ரல் 2026, 8:14 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் கடந்த பிப். 23ஆம் தேதி வெளியிடப்பட்ட இறுதி வாக்காளா் பட்டியல்படி, மாவட்டத்தில் மொத்தம் 12,98,907 வாக்காளா்கள் இருந்தனா்.

அதன்பிறகு, வாக்காளா் சோ்த்தல், நீக்கல், திருத்த விண்ணப்பங்கள் தொடா்ந்து பெறப்பட்டு வந்தன. அவற்றை ஆய்வு செய்து முடிவு செய்யப்பட்ட பிறகு, ஏப். 6 வரையில் புதிய வாக்காளா் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

இதன்படி, புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் மொத்தம் 13,09,867 வாக்காளா்கள் உள்ளனா். இவா்களில் 6,46,171 போ் ஆண்கள், 6,63,626 போ் பெண்கள், 70 போ் திருநங்கைகள்.

தொகுதி வாரியாக வாக்காளா் விவரங்கள்:

கந்தா்வகோட்டை: மொத்த வாக்காளா்கள்- 1,96,104, இவா்களில் ஆண்கள்- 98,651, பெண்கள்- 97,444, திருநங்கைகள்- 9.

விராலிமலை: மொத்த வாக்காளா்கள்- 2,25,159, இவா்களில் ஆண்கள்- 1,10,937, பெண்கள்- 1,14,188, திருநங்கைகள்- 34

புதுக்கோட்டை: மொத்த வாக்காளா்கள்- 2,26,009, இவா்களில் ஆண்கள்- 1,10,873, பெண்கள்- 1,15,114, திருநங்கைகள்- 22

திருமயம்: மொத்த வாக்காளா்கள்- 2,20,622, இவா்களில் ஆண்கள்- 1,07,642, பெண்கள்- 1,12,977, திருநங்கைகள்- 3.

ஆலங்குடி: மொத்த வாக்காளா்கள்- 2,12,139, இவா்களில் ஆண்கள்- 1,04,833, பெண்கள்- 1,07,306, திருநங்கைகள்- 0

அறந்தாங்கி: மொத்த வாக்காளா்கள்- 2,29,834, இவா்களில் ஆண்கள்- 1,13,235, பெண்கள்- 1,16,597, திருநங்கைகள்- 2

இதுவரை 1,681 வாக்குச்சாவடிகள் இருந்த நிலையில், தற்போது 2 துணை வாக்குச்சாவடிகள் உருவாக்கப்பட்டு, வாக்குச்சாவடிகளின் எண்ணிக்கை 1,683 ஆக உயா்ந்துள்ளது.

