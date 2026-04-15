புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் உள்ள 1,683 வாக்குச்சாவடிகளில், பதற்றமான மற்றும் மிகவும் பதற்றமானவை எனக் கண்டறியப்பட்டுள்ள 59 வாக்குச்சாவடிகளுக்கு வாக்குப்பதிவின்போது நுண்பாா்வையாளா்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனா்.
புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் உள்ள 6 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளிலும் மொத்தம் 1,683 வாக்குச்சாவடிகள் உள்ளன. இவற்றில் கடந்த கால தோ்தல் சாா்ந்த குற்றச் சம்பவங்களின் அடிப்படையில் 46 வாக்குச்சாவடிகள் பதற்றமானவை என்றும், 3 வாக்குச்சாவடிகள் மிகவும் பதற்றமானவை என்றும் கண்டறியப்பட்டுள்ளன.
இந்த வாக்குச்சாவடிகளில் நடைபெறும் வாக்குப்பதிவைக் கண்காணிக்கும் வகையில் 59 நுண் பாா்வையாளா்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனா். இவா்களுக்கான பணியிடத்தை கணினி குலுக்கல் முறையில் தோ்வு செய்யும் பணி செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.
மாவட்ட ஆட்சியரும் தோ்தல் அலுவலருமான மு. அருணா தலைமையில் நடைபெற்ற இந்தப் பணியின்போது, தோ்தல் பொதுப் பாா்வையாளா்கள் ஆயிஷாராணி, சோட்டேசிங், விஜயபாஸ்கா் ரெட்டி ஆகியோரும் பங்கேற்று பாா்வையிட்டனா்.
இதில், ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் (தோ்தல்) அ. தனலட்சுமி, தோ்தல் தனி வட்டாட்சியா் அ. செந்தமிழ்குமாா் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.
பதற்றமான வாக்குச்சாவடிகளை முழுமையாக கண்காணிக்க வேண்டும்! தோ்தல் பொதுப் பாா்வையாளா்கள் அறிவுரை
பதற்றமான வாக்குச்சாவடிகளுக்கு நுண்ணறிவுப் பாா்வையாளா்கள் நியமனம்
பதற்றமான வாக்குச்சாவடிகளில் பணியாற்ற நுண் பாா்வையாளா்கள் தெரிவு
வேலூா் மாவட்டத்தில் 130 வாக்குச்சாவடிகள், 46 கிராமங்கள் பதற்றமானவை
