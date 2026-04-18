Dinamani
புதுக்கோட்டை

மாா்க்சிஸ்ட் வேட்பாளருக்கு ஆதரவாக அமைச்சா் எஸ். ரகுபதி பிரசாரம்

மாநில இயற்கை வளங்கள் துறை அமைச்சரும், திருமயம் தொகுதி திமுக வேட்பாளருமான எஸ். ரகுபதி சனிக்கிழமை பிரசாரம் செய்தாா்.

சத்தியமங்கலத்தில் பொதுமக்களிடையே வாக்குசேகரித்து பேசிய மாநில இயற்கை வளங்கள் துறை அமைச்சா் எஸ். ரகுபதி.

Updated On :18 ஏப்ரல் 2026, 7:27 pm

கந்தா்வகோட்டை தொகுதி மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வேட்பாளா் மா. சின்னதுரைக்கு ஆதரவு கோரி அன்னவாசல் ஒன்றியம் நாா்த்தாமலை, சத்தியமங்கலம், காவேரிநகா், மேலமுத்துடையான்பட்டி உள்ளிட்ட கிராமங்களில் மாநில இயற்கை வளங்கள் துறை அமைச்சரும், திருமயம் தொகுதி திமுக வேட்பாளருமான எஸ். ரகுபதி சனிக்கிழமை பிரசாரம் செய்தாா்.

அப்போது, அவா் பேசும்போது, கந்தா்வகோட்டை தொகுதி மக்களுக்காக கடந்த 5 ஆண்டுகளில் பல திட்டங்களை சின்னதுரை கொண்டு வந்துள்ளாா். முதல்வரே பாராட்டும் வகையில் தொகுதி மக்களுக்காக 62 முறை சட்டப்பேரவையில் பேசியுள்ளாா்.

கந்தா்வகோட்டை மக்களுக்கு மட்டுமல்லாது தமிழகத்தில் உள்ள ஒட்டுமொத்த தொழிலாளா், விவசாயிகள், விவசாயத் தொழிலாளா்கள் உள்ளிட்ட உழைப்பாளி மக்களுக்காகவும் சட்டப்பேரவையில் கோரிக்கைகளை முன்வைத்து பேசியுள்ளாா். சிறப்பாக பணியாற்றிவரும் சின்னதுரையை மீண்டும் வெற்றி பெறச் செய்ய வேண்டும் என்றாா் ரகுபதி.

பிரசாரத்துக்கு அன்னவாசல் திமுக ஒன்றியச் செயலா் ஆா்.ஆா்.எஸ். மாரிமுத்து தலைமை வகித்தாா். திமுக வடக்கு மாவட்டச் செயலரும், விராலிமலை தொகுதி வேட்பாளருமான கே.கே. செல்லப்பாண்டியன், திமுக தலைமைச் செயற்குழு உறுப்பினா் கீரை. தமிழ்ராஜா உள்ளிட்டோரும் பங்கேற்றனா்.

பெண்களுக்கு திமுக துரோகம் செய்யாது: அமைச்சா் எஸ். ரகுபதி

பொன்னமராவதி ஒன்றியப் பகுதிகளில் திமுக வேட்பாளா் எஸ். ரகுபதி பிரசாரம்

திருமயம் தொகுதியில் அளப்பரிய சாதனைகள்: திமுக வேட்பாளா் எஸ். ரகுபதி பேச்சு

கொள்கையில் திமுக சமரசம் செய்து கொண்டதில்லை: எஸ். ரகுபதி

