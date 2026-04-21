Dinamani
சட்டப் பேரவைத் தேர்தலில் வாக்காளர்கள் சொந்த ஊருக்குச் சென்று வாக்களிக்க வசதியாக 11,323 பேருந்துகள் இயக்கம்கேரளத்தில் பட்டாசு வெடித்து விபத்து: 13 பேர் பலி; 40 பேர் படுகாயம்மேற்கு வங்கத்தில் முதல் கட்ட தேர்தல் பிரசாரம் நிறைவுதமிழ்நாட்டில் மாற்றத்தை யாராலும் தடுக்க முடியாது : சந்திரபாபு நாயுடுஇளைஞர்களுக்கும் 'இருசக்கர வாகன' மானியம்! அதிமுகவின் மேலும் 10 வாக்குறுதிகள்!சொந்தத் தொகுதியில் தோற்றுவிடுவோம் என்று விசில் சின்னத்தைத் திருடியவர்கள்: விஜய் சூசகம்
/
புதுக்கோட்டை

மழையூரில் நாம் தமிழா் கட்சி பிரசார வாகனம் தீக்கிரை

கறம்பக்குடி அருகேயுள்ள மழையூரில் நாம் தமிழா் கட்சி சாா்பில் பிரசாரத்தில் ஈடுபட்ட சுமை ஆட்டோ செவ்வாய்க்கிழமை தீக்கிரையானது.

News image
Updated On :21 ஏப்ரல் 2026, 7:09 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

புதுக்கோட்டை சட்டப்பேரவை தொகுதி நாம் தமிழா் கட்சி வேட்பாளா் எழில் அரசிக்கு வாக்குச்சேகரிக்கும் வகையில் சுமை ஆட்டோவில் எல்.இ.டி திரை அமைக்கப்பட்டு மழையூா் பகுதியில் பிரசாரம் நடைபெற்றுள்ளது. வாகனத்தை புதுக்கோட்டை மாவட்டம், திருக்கோகா்ணத்தைச் சோ்ந்த ஹரி (42) என்பவா் ஓட்டியுள்ளாா். மழையூா் கடைவீதியில் வாகனம் சென்றபோது, வாகனத்தின் பின்புறத்தில் திடீரென தீப்பற்றி எரியத்தொடங்கியுள்ளது. இதைப் பாா்த்து அப்பகுதி மக்கள் கூச்சலிடவே, வாகனத்தில் இருந்து ஓட்டுநா் இறங்கியுள்ளாா். தொடா்ந்து, வாகனம் முழுவதும் எரியத் தொடங்கியது.

இதுகுறித்த தகவலையடுத்து விரைந்து சென்ற ஆலங்குடி தீயணைப்பு நிலையத்தினா் தீயை அணைத்தனா். இருப்பினும் வாகனம் முழுவதும் தீக்கிரையானது.

இதுகுறித்து மழையூா் போலீஸாா் விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனா்.

லஞ்சம் பெறாமல் மக்கள் பணியாற்றுவேன்: நாதக வேட்பாளா் அருண்குமாா்

கனரக வாகனம் மோதியதில் கல்லூரி மாணவி உயிரிழப்பு: சாலை மறியல்

பொன்னேரியில் நாம் தமிழா் கட்சி வேட்பாளா் பிரசாரம்

புதுக்கோட்டை நாம் தமிழா் கட்சி வேட்பாளா் மீது வழக்கு

வீடியோக்கள்

#tnelections2026 | பெண்கள் வாக்கு யாருக்கு? மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் நேர்காணல் | BJP | DMK | TVK
வீடியோக்கள்

#tnelections2026 | பெண்கள் வாக்கு யாருக்கு? மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் நேர்காணல் | BJP | DMK | TVK

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
தமிழ்நாட்டை மீண்டும் ஆளத் தகுதி படைத்த MK Stalin! | kamal வெளியிட்ட விடியோ!
வீடியோக்கள்

தமிழ்நாட்டை மீண்டும் ஆளத் தகுதி படைத்த MK Stalin! | kamal வெளியிட்ட விடியோ!

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
TVK விஜய்க்கு வெற்றி வாய்ப்பு எப்படி? | TN Election 2026 | TVK Vijay | DMK | ADMK | NTK | TVk
வீடியோக்கள்

TVK விஜய்க்கு வெற்றி வாய்ப்பு எப்படி? | TN Election 2026 | TVK Vijay | DMK | ADMK | NTK | TVk

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
நான் என்னைக்குமே Danger-தான்! - 5 ஆண்டுகால பணிகள் குறித்து M.K. Stalin
வீடியோக்கள்

நான் என்னைக்குமே Danger-தான்! - 5 ஆண்டுகால பணிகள் குறித்து M.K. Stalin

13 மணி நேரங்கள் முன்பு