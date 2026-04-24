புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் தொகுதி வாரியாக வாக்குப்பதிவு விவரம்

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தோ்தல் வாக்குப்பதிவின்போது புதுக்கோட்டை மாவட்டத்திலுள்ள 6 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளில் பதிவான வாக்குகள் விவரம் வெள்ளிக்கிழமை தெரியவந்துள்ளது.
புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் கந்தா்வகோட்டை (தனி), விராலிமலை, புதுக்கோட்டை, திருமயம், ஆலங்குடி, அறந்தாங்கி என 6 பேரவை தொகுதிகள் உள்ளன. இந்நிலையில், வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற தோ்தலில் வாக்களித்தோா் விவரங்கள் தொகுதி வாரியாக வெள்ளிக்கிழமை தெரியவந்தது.
இதன்படி, கந்தா்வகோட்டை (தனி) தொகுதியில் மொத்த வாக்குகள்- 1,96,104, தோ்தலில் பதிவான வாக்குகள்- 1,66,483, சதவீதம்- 84.93. விராலிமலை தொகுதியில் மொத்த வாக்குகள்- 2,25,159, பதிவான வாக்குகள்- 2,02,131, சதவிகிதம்- 89.80. புதுக்கோட்டை தொகுதியில் மொத்த வாக்குகள்- 2,26,009, பதிவான வாக்குகள்- 1,88,121, சதவிகிதம்- 83.26
திருமயம் தொகுதியில் மொத்த வாக்குகள்- 2,20,622, பதிவான வாக்குகள்- 1,81,020, சதவீதம்- 82.07. ஆலங்குடி- மொத்த வாக்குகள்- 2,12,139, பதிவான வாக்குகள்- 1,79,397, சதவீதம்- 84.59. அறந்தாங்கி தொகுதியில் மொத்த வாக்குகள்- 2,29,834- தோ்தலில் பதிவான வாக்குகள்- 1,81,467, சதவீதம்- 78.97.
