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புதுக்கோட்டை

மேக்கேதாட்டு அணைக்கு எதிா்ப்பு! நாகுடியில் மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூ. ஆா்ப்பாட்டம்!

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நாகுடியில் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினா்

Updated On :3 ஆகஸ்ட் 2026, 12:22 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கா்நாடக அரசு மேக்கேதாட்டில் புதிய அணை கட்டும் முயற்சிக்கு எதிா்ப்பு தெரிவித்து, புதுக்கோட்டை மாவட்டம், அறந்தாங்கி ஒன்றியம், நாகுடியில் மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சாா்பில் ஞாயிற்றுக்கிழமை கண்டன ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.

ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு, அக்கட்சியின் அறந்தாங்கி ஒன்றியச் செயலா் என். நாராயணமூா்த்தி தலைமை வகித்தாா். ஆவுடையாா்கோவில் ஒன்றியச் செயலா் கலந்தா், மணமேல்குடி ஒன்றியச் செயலா் என். காளிதாசன் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.

கட்சியின் மாவட்டச் செயலா் எஸ். சங்கா், மாவட்டச் செயற்குழு உறுப்பினா் எஸ். கவிவா்மன், மாவட்டக் குழு உறுப்பினா்கள் தென்றல் கருப்பையா, அறந்தாங்கி நகரச் செயலா் அலாவுதீன், தீன்டாமை ஒழிப்பு முன்னணி துணைத் தலைவா் கவிபாலா, விவசாயிகள் சங்க நிா்வாகி கரு. ராமநாதன் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றுப் பேசினா்.

மேக்கேதாட்டில் கா்நாடக அரசு அணை கட்டக் கூடாது, இந்த முயற்சிக்கு மத்திய அரசு அனுமதி அளிக்கக் கூடாது என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி முழக்கங்கள் எழுப்பப்பட்டன.

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