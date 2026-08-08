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புதுக்கோட்டை

பாலமுருகன் கோயிலில் திருவிளக்கு பூஜை

பொன்னமராவதி பாலமுருகன் கோயிலில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற திருவிளக்கு பூஜையில் விளக்கேற்றி வழிபட்ட பெண்கள்.

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Updated On :8 ஆகஸ்ட் 2026, 5:13 am IST

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பொன்னமராவதி பாலமுருகன் கோயிலில் ஆடி காா்த்திகை திருவிளக்கு பூஜை வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.

இக்கோயிலில் ஆண்டுதோறும் ஆடி காா்த்திகையன்று திருவிளக்கு பூஜை நடைபெறும். நிகழாண்டு வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற இந்தப் பூஜையில் சிவாச்சாரியா்கள் திருவிளக்கு மந்திரம் ஓதி வழிநடத்த 701 பெண்கள் பங்கேற்று விளக்கேற்றி வழிபட்டனா்.

ஏற்பாடுகளை நிா்வாகிகள் முருகேசன், காமராஜ், தேனப்பன், சதாசிவம், மணிமாறன் மற்றும் நிா்வாகிகள் செய்திருந்தனா்.

இதேபோல், பொன்னமராவதி ஆவுடையநாயகி சமேத சோழீசுவரா் கோயில், தேனிமலை சுப்பிரமணியா் கோயில், வையாபுரி முருகன் கோயில் உள்ளிட்ட கோயில்களில் ஆடிக் காா்த்திகை சிறப்பு வழிபாடு நடைபெற்றது.

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