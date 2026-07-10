Dinamani
முதல்வர் விஜய் அரசு வேலை வழங்கியிருப்பதும் ஒருவகை லஞ்சம்தான்: பாஜக36 குடும்பங்களில், வெறும் 31 பேருக்கு மட்டும் அரசுப் பணி ஏன்? டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 15 காசுகள் உயர்ந்து 95.32 ஆக நிறைவு!ஐடி பங்குகள் உயர்வு எதிரொலி: சென்செக்ஸ் 828 புள்ளிகளுடனும், நிஃப்டி 244 புள்ளிகள் உயர்வு!செந்தில் பாலாஜியின் வெற்றிக்கு எதிரான தேர்தல் வழக்கு தள்ளுபடி!செந்தில் பாலாஜிக்கு எதிரான தேர்தல் வழக்கு தள்ளுபடி!வங்கதேசம் திரும்பப் போவதாக ஷேக் ஹசீனா அறிவிப்பு! திருச்சி கிழக்கு உள்பட 5 தொகுதிகளில் இடைத்தேர்தலுக்கு இடைக்காலத் தடை!
/
புதுக்கோட்டை

சாலையில் சென்ற காரில் தீ குடும்பத்தினா் தப்பினா்

கந்தா்வகோட்டையில் வெள்ளிக்கிழமை சாலையில் சென்று கொண்டிருந்த காரில் பற்றிய தீயை அணைக்கும் பணியில் ஈடுபட்ட தீயணைப்பு வீரா்கள்.

News image

கந்தா்வகோட்டையில் வெள்ளிக்கிழமை சாலையில் சென்று கொண்டிருந்த காரில் பற்றிய தீயை அணைக்கும் பணியில் ஈடுபட்ட தீயணைப்பு வீரா்கள்.

Updated On :11 ஜூலை 2026, 1:13 am IST

Syndication

கந்தா்வகோட்டையில் வெள்ளிக்கிழமை சாலையில் சென்று கொண்டிருந்த காரில் திடீரென தீப்பற்றியது. காரில் பயணித்த உரிமையாளரின் குடும்பத்தினா் உயிா் தப்பினா்.

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் , பாலநகரைச் சோ்ந்தவா் சௌ. வினோத். இவா், தனது காரில் அம்மா, மனைவி, குழந்தைகளுடன் புதுக்கோட்டையில் இருந்து பட்டுக்கோட்டை நோக்கி வெள்ளிக்கிழமை சென்று கொண்டிருந்தாா்.

கந்தா்வகோட்டை வெள்ள முனியன் கோயில் உண்டியல் அருகே எதிா்பாராத விதமாக காரின் முன் பகுதி திடீரென தீப்பற்றி எரிந்தது. அப்பகுதியிலிருந்தவா்கள் காரில் தீப்பற்றியுள்ளதாக கூறி கூச்சலிட்டு, காரை நிறுத்தியதால் வினோத் குடும்பத்தினா் காரிலிருந்து வெளியேறினா்.

இந்நிலையில், காரில் தீப்பற்றியது குறித்து தகவலறிந்த கந்தா்வகோட்டை தீயணைப்பு நிலைய அலுவலா் நடராஜன் தலைமையிலான தீயணைப்பு வீரா்கள் விரைந்து வந்து தீயை அணைத்தனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

காரில் இருந்து ரூ.2.15 லட்சம் திருட்டு

காரில் இருந்து ரூ.2.15 லட்சம் திருட்டு

கோடைக்கேற்ற கொடை

கோடைக்கேற்ற கொடை

சாலையில் தீப்பற்றி எரிந்த காா்: மூவா் உயிா் தப்பினா்

சாலையில் தீப்பற்றி எரிந்த காா்: மூவா் உயிா் தப்பினா்

மணப்பாறை அருகே சாலையில் சென்ற காரை அடித்து நொறுக்கிய 8 போ் கைது

மணப்பாறை அருகே சாலையில் சென்ற காரை அடித்து நொறுக்கிய 8 போ் கைது

விடியோக்கள்

வெளியானது ஹேங்க் ஓவா பாடல்!

வெளியானது ஹேங்க் ஓவா பாடல்!

தமிழக அரசின் மிகப்பெரிய மோசடி! நயினார் நாகேந்திரன் குற்றச்சாட்டு! | BJP | TVK

தமிழக அரசின் மிகப்பெரிய மோசடி! நயினார் நாகேந்திரன் குற்றச்சாட்டு! | BJP | TVK

ஒளிப்பதிவாளர், இயக்குநர் செழியன் மறைவு! பிரபலங்கள் அஞ்சலி!

ஒளிப்பதிவாளர், இயக்குநர் செழியன் மறைவு! பிரபலங்கள் அஞ்சலி!

இயக்குநர் மிஷ்கினின் Train பட டீசர்! | Cinema Updates | Dinamani Talkies

இயக்குநர் மிஷ்கினின் Train பட டீசர்! | Cinema Updates | Dinamani Talkies