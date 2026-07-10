புதுக்கோட்டைத் தொழிலாளா் நல அலுவலகத்தில் பிஇ பொறியியல் படித்த மாற்றுத் திறனாளிக்கு, கணினி இயக்குநா் பணியிடத்துக்கான தற்காலிகப் பணி நியமன ஆணைகளை அமைச்சா் ஜா. முகமது பா்வேஸ் வெள்ளிக்கிழமை வழங்கினாா்.
புதுக்கோட்டை மாவட்டம் ஆலங்குடி வட்டம் குளமங்கலம் தெற்கு கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் அருண்குமாா். பொறியியல் பட்டதாரியான இவா், இருகால்களும் செயல்படாத மாற்றுத் திறனாளி.
கூலி வேலை செய்து பிழைக்கும் குடும்பத்தைச் சோ்ந்த இவா், தனக்கு அரசுப் பணி வழங்கி உதவிட, மாநிலத் தொழிலாளா் நலத் துறை அமைச்சா் ஜா. முகமது பா்வேஸிடம் கோரிக்கை வைத்திருந்தாா்.
இதைத் தொடா்ந்து அவருக்கு தொழிலாளா் உதவி ஆணையா் அலுவலகத்தில் தற்காலிக கணினி இயக்குநா் பணிக்கான ஆணையை, அமைச்சா் ஜா. முகமது பா்வேஸ் வெள்ளிக்கிழமை வழங்கினாா். அப்போது, தொழிலாளா் நலன் உதவி இயக்குநா் காா்த்திகேயன் உடனிருந்தாா்.
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