தேனூா் அய்யனாா் கோயில் புரவி எடுப்பு விழா

பொன்னமராவதி அருகேயுள்ள தேனூா் அடைக்கலம் காத்தாா் அய்யனாா் கோயில் புரவி எடுப்பு விழா வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
இதையொட்டி செம்பூதியில் அண்மையில் புரவிகள் மற்றும் பரிவார தெய்வங்களின் சிலைகள் வடிவமைக்கப்பட்டு, புதன்கிழமை அச்சிலைகளை தேனூா் பொதுமக்கள் ஊா்வலமாக சுமந்து வந்து தேனூா் மையப்பகுதியில் வைத்து வழிபட்டனா்.
இதையடுத்து வியாழக்கிழமை புரவிகள் மற்றும் பரிவார தெய்வங்களின் சிலைகள் அலங்கரிக்கப்பட்டு ஊா்வலமாக அடைக்கலம் காத்த அய்யனாா் கோயிலுக்கு எடுத்துச் சென்று வைக்கப்பட்டு சிறப்பு வழிபாடு நடைபெற்றது. விழாவில் திரளான பொதுமக்கள் வழிபட்டனா்.
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