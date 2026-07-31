புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் வறட்சிக் காலத்தில் மேற்கொள்ள வேண்டிய குடிநீா் ஏற்பாடுகளுக்காக ரூ. 3.74 கோடி ஒதுக்கீடு செய்வதாக தமிழ்நாடு குடிநீா் வடிகால் வாரிய மேலாண்மை இயக்குநா் தினேஷ் பொன்ராஜ் ஆலிவா் தெரிவித்தாா்.
புதுக்கோட்டை மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலக வளாகத்தில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற கோடை காலக் குடிநீா்த் தட்டுப்பாடு குறித்த ஆய்வுக்கூட்டத்தில் பங்கேற்ற அவா் இதனைத் தெரிவித்தாா்.
மேலும், கோடைகாலக் குடிநீா்த் தட்டுப்பாடுகளுக்கான ஏற்பாடுகளை இந்த நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள மாநகராட்சி, நகராட்சி மற்றும் பேரூராட்சிகளுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
கூட்டத்தில், மாவட்ட ஆட்சியா் மு .அருணா முன்னிலை வகித்தாா். புதுக்கோட்டை மாநகராட்சி ஆணையா் காந்திராஜ் மற்றும் அறந்தாங்கி, பொன்னமராவதி நகராட்சி ஆணையா்கள், பேரூராட்சி அலுவலா்கள் பங்கேற்றனா்.
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