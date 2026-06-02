Dinamani
லெபனானில் தாக்குதல்கள் தொடா்ந்தால் போா்நிறுத்தம் ரத்து: ஈரான் எச்சரிக்கைகோடையில் அதிகரிக்கும் மாரடைப்புகள்: எச்சரிக்கும் மருத்துவர்கள்22 மாவட்டங்களுக்கு இன்று ‘மஞ்சள்’ எச்சரிக்கை!3வது குழந்தை பெற சலுகை அறிவிக்க தமிழக அரசுக்கு கோரிக்கை! விசிக எம்.பி., ரவிக்குமார்நீட்: கல்வி அமைச்சருக்கு எதிராக போராட்டம்! கரப்பான்பூச்சி கட்சித் தலைவர் இந்தியா வருகிறார்!புதிய கட்சி தொடங்கப்போகிறீர்களா? 2 நாள்களில் பதில் சொல்கிறேன் - அண்ணாமலை பேட்டிஆட்சிக்கு வந்த பிறகும் திமுகவை குறை சொல்கிறார் விஜய் : கனிமொழிரீல்ஸ் போட்டவர்கள் நியூஸ் பார்க்கிறார்கள்: இளைஞர்கள் அரசியலை கவனிக்கின்றனர் - விஜய்அரை நூற்றாண்டு சாதி, மத அரசியலை உடைத்திருக்கிறோம்: திருச்சியில் விஜய் பேச்சுதிமுக - தவெக இடையேதான் போட்டி: திருச்சியில் விஜய் பேச்சுசிங்கப்பெண் காவல் படை அடுத்த வாரம் தொடங்கப்படும்! முதல்வர் விஜய்திருச்சி கிழக்கில் சாமானியனை வேட்பாளராக நிறுத்துவேன்: முதல்வர் விஜய்
/
புதுக்கோட்டை

சைவ சமயத்துக்கு நிகரானது இல்லை: கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்

சைவ சமயத்திற்கு நிகரான சமயம் நம் நாட்டில் இல்லை, உலகிலேயே இல்லை என்றாா் கம்பவாரிதி இலஙகை ஜெயராஜ்.

News image

பொன்னமராவதியில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்ற விழாவில் பேசிய கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்.

Updated On :2 ஜூன் 2026, 2:51 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சைவ சமயத்திற்கு நிகரான சமயம் நம் நாட்டில் இல்லை, உலகிலேயே இல்லை என்றாா் கம்பவாரிதி இலஙகை ஜெயராஜ்.

பொன்னமராவதி ஆவுடையநாயகி சமேத ராஜேந்திர சோழீசுவரா் குடமுழுக்கு விழா யாகசாலை பூஜையையொட்டி திங்கள்கிழமை நடைபெற்ற ஆன்மிக சொற்பொழிவு நிகழ்வில் அவா் மேலும் பேசியது:

சைவ சமயத்தின் மாண்புகளை வாா்த்தையால் கூறமுடியாது. அத்தகைய செறிவான சமயம் சைவம். நமது குழந்தைகளுக்கு நமது சமயத்தின் பெருமையை அறியச் செய்ய வேண்டும். தமிழா்கள், சைவா்கள் வீடுகளில் திருவாசகம், திருக்கு நூல் கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டும். கோயில்கள் கட்டுவது, குடமுழுக்கு நடத்துவதுடன் நின்றுவிடக் கூடாது. நமது சந்ததிக்கு நமது சமயத்தின் பெருமையை உணா்த்த வேண்டும். அதற்காக சிறப்பு சொற்பொழிவுகள் நடத்தவேண்டும் என்றாா் அவா்.

ஊா் முக்கியஸ்தா் பெசலாத்தேவா் தலைமைவகித்தாா். தொழிலதிபா் அ.ப. ஜெயபால் வரவேற்றாா். நிகழ்வை தமிழ்ச் செம்மல் விருதாளா் நெ.ரா. சந்திரன் ஒருங்கிணைத்தாா்.

தொழிலதிபா் அ.ப. மணிகண்டன், விழாக்குழு நிா்வாகிகள் அரு,வே. மாணிக்கவேலு, சதீஷ்குமாா், மணிகண்டன், சுவாமிநாதன், லெட்சுமணன், பாலசுப்பிரமணியன் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா். பொறியாளா் எஸ். பழனியப்பன் நன்றி கூறினாா்.

தொடர்புடையது

பள்ளித் தாளாளா் தற்கொலை முயற்சி: அறக்கட்டளை நிா்வாகிகள் மீது வழக்கு!

பள்ளித் தாளாளா் தற்கொலை முயற்சி: அறக்கட்டளை நிா்வாகிகள் மீது வழக்கு!

பேச்சுவார்த்தையே தீர்வு!

பேச்சுவார்த்தையே தீர்வு!

தோல்விக்குப் பொறுப்பேற்கிறேன்; செயல்பட முடியாதவர்கள் விலகலாம்! மு.க. ஸ்டாலின்

தோல்விக்குப் பொறுப்பேற்கிறேன்; செயல்பட முடியாதவர்கள் விலகலாம்! மு.க. ஸ்டாலின்

நாட்டுக்கு எழும் சவாலை எதிா்கொள்ள பாதுகாப்புப் படைகள் தயாராக இருக்க வேண்டும்: ராஜ்நாத் சிங் வலியுறுத்தல்

நாட்டுக்கு எழும் சவாலை எதிா்கொள்ள பாதுகாப்புப் படைகள் தயாராக இருக்க வேண்டும்: ராஜ்நாத் சிங் வலியுறுத்தல்

விடியோக்கள்

Podcast | முதல்வர் ஜோசஃப் விஜய்யின் திருச்சி பேச்சு சொல்லும் செய்தி! | News and Views | Epi - 41 |

Podcast | முதல்வர் ஜோசஃப் விஜய்யின் திருச்சி பேச்சு சொல்லும் செய்தி! | News and Views | Epi - 41 |

தீய சக்தியும் தீர்ந்துபோன சக்தியும்! - திருச்சியில் CM Vijay பேச்சு | Vijay full speech | TVK

தீய சக்தியும் தீர்ந்துபோன சக்தியும்! - திருச்சியில் CM Vijay பேச்சு | Vijay full speech | TVK

#ipl2026 | இப்படை தோற்கின் எப்படை வெல்லும்: ஆர்சிபி சாம்பியன்ஸ்! | RCB |

#ipl2026 | இப்படை தோற்கின் எப்படை வெல்லும்: ஆர்சிபி சாம்பியன்ஸ்! | RCB |

சோபாவுக்காக ஆசைப்படாத ஒரே கட்சி தேமுதிக! - பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேட்டி

சோபாவுக்காக ஆசைப்படாத ஒரே கட்சி தேமுதிக! - பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேட்டி