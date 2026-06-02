Dinamani
லெபனானில் தாக்குதல்கள் தொடா்ந்தால் போா்நிறுத்தம் ரத்து: ஈரான் எச்சரிக்கைகோடையில் அதிகரிக்கும் மாரடைப்புகள்: எச்சரிக்கும் மருத்துவர்கள்22 மாவட்டங்களுக்கு இன்று ‘மஞ்சள்’ எச்சரிக்கை!3வது குழந்தை பெற சலுகை அறிவிக்க தமிழக அரசுக்கு கோரிக்கை! விசிக எம்.பி., ரவிக்குமார்நீட்: கல்வி அமைச்சருக்கு எதிராக போராட்டம்! கரப்பான்பூச்சி கட்சித் தலைவர் இந்தியா வருகிறார்!புதிய கட்சி தொடங்கப்போகிறீர்களா? 2 நாள்களில் பதில் சொல்கிறேன் - அண்ணாமலை பேட்டிஆட்சிக்கு வந்த பிறகும் திமுகவை குறை சொல்கிறார் விஜய் : கனிமொழிரீல்ஸ் போட்டவர்கள் நியூஸ் பார்க்கிறார்கள்: இளைஞர்கள் அரசியலை கவனிக்கின்றனர் - விஜய்அரை நூற்றாண்டு சாதி, மத அரசியலை உடைத்திருக்கிறோம்: திருச்சியில் விஜய் பேச்சுதிமுக - தவெக இடையேதான் போட்டி: திருச்சியில் விஜய் பேச்சுசிங்கப்பெண் காவல் படை அடுத்த வாரம் தொடங்கப்படும்! முதல்வர் விஜய்திருச்சி கிழக்கில் சாமானியனை வேட்பாளராக நிறுத்துவேன்: முதல்வர் விஜய்
/
புதுக்கோட்டை

பயிா்க் கடன்களை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்ய வலியுறுத்தல்

தவெக-வின் தோ்தல் வாக்குறுதியில் தெரிவித்தபடி, கூட்டுறவுச் சங்கங்களில் விவசாயிகள் பெற்றுள்ள அனைத்துப் பயிா்க்கடன்களையும் தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என புதுக்கோட்டை மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் அனைத்து விவசாயிகள் சங்கங்கள் சாா்பில் கோரிக்கை மனு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

News image

புதுக்கோட்டை மாவட்ட ஆட்சியரகத்தில் திங்கள்கிழமை கோரிக்கை மனு அளித்த அனைத்து விவசாயிகள் சங்கத்தினா்.

Updated On :2 ஜூன் 2026, 2:39 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தவெக-வின் தோ்தல் வாக்குறுதியில் தெரிவித்தபடி, கூட்டுறவுச் சங்கங்களில் விவசாயிகள் பெற்றுள்ள அனைத்துப் பயிா்க்கடன்களையும் தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என புதுக்கோட்டை மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் அனைத்து விவசாயிகள் சங்கங்கள் சாா்பில் கோரிக்கை மனு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

மாவட்ட ஆட்சியரகத்தில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்ற மக்கள் குறைகேட்பு நாள் கூட்டத்தில் பல்வேறு விவசாயிகள் சங்கங்களின் பிரதிநிதிகள் கோ.ச. தனபதி, நடராஜன், பி. செல்லதுரை, மிசா மாரிமுத்து, தங்க கண்ணன் உள்ளிட்டோா் அளித்த மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளது:

அண்மையில் முதல்வா் வெளியிட்ட பயிா்க்கடன் தள்ளுபடி என்பது, தவெக தோ்தல் நேரத்தில் வெளியிட்ட அறிக்கைக்கு முற்றிலும் முரணானது. விவசாயிகளை வஞ்சிக்கும் அறிவிப்பாகும். இதை அனைத்து விவசாயிகள் கூட்டமைப்பின் சாா்பில் வன்மையாக கண்டிக்கிறோம்.

இந்த அறிவிப்பை நிறுத்திவிட்டு, முந்தைய அரசுகள் செய்து வந்ததைப் போல, கூட்டுறவுச் சங்கங்களில் விவசாயிகள் பெற்றுள்ள அனைத்துப் பயிா்க்கடன்களையும் முழுமையாகத் தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

தொடர்புடையது

பயிா்க் கடனை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்ய வலியுறுத்தி விவசாயிகள் ஆா்ப்பாட்டம்

பயிா்க் கடனை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்ய வலியுறுத்தி விவசாயிகள் ஆா்ப்பாட்டம்

அமைச்சா் ஆதவ் அா்ஜூனா ராஜிநாமா செய்ய வலியுறுத்தல்

அமைச்சா் ஆதவ் அா்ஜூனா ராஜிநாமா செய்ய வலியுறுத்தல்

பயிா்க்கடன் தள்ளுபடி அறிவிப்பை மறு பரிசீலனை செய்யக் கோரிக்கை

பயிா்க்கடன் தள்ளுபடி அறிவிப்பை மறு பரிசீலனை செய்யக் கோரிக்கை

விவசாயக் கடன்களை தள்ளுபடி செய்யக் கோரிக்கை

விவசாயக் கடன்களை தள்ளுபடி செய்யக் கோரிக்கை

விடியோக்கள்

Podcast | முதல்வர் ஜோசஃப் விஜய்யின் திருச்சி பேச்சு சொல்லும் செய்தி! | News and Views | Epi - 41 |

Podcast | முதல்வர் ஜோசஃப் விஜய்யின் திருச்சி பேச்சு சொல்லும் செய்தி! | News and Views | Epi - 41 |

தீய சக்தியும் தீர்ந்துபோன சக்தியும்! - திருச்சியில் CM Vijay பேச்சு | Vijay full speech | TVK

தீய சக்தியும் தீர்ந்துபோன சக்தியும்! - திருச்சியில் CM Vijay பேச்சு | Vijay full speech | TVK

#ipl2026 | இப்படை தோற்கின் எப்படை வெல்லும்: ஆர்சிபி சாம்பியன்ஸ்! | RCB |

#ipl2026 | இப்படை தோற்கின் எப்படை வெல்லும்: ஆர்சிபி சாம்பியன்ஸ்! | RCB |

சோபாவுக்காக ஆசைப்படாத ஒரே கட்சி தேமுதிக! - பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேட்டி

சோபாவுக்காக ஆசைப்படாத ஒரே கட்சி தேமுதிக! - பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேட்டி