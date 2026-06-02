Dinamani
3வது குழந்தை பெற சலுகை அறிவிக்க தமிழக அரசுக்கு கோரிக்கை! விசிக எம்.பி., ரவிக்குமார்நீட்: கல்வி அமைச்சருக்கு எதிராக போராட்டம்! கரப்பான்பூச்சி கட்சித் தலைவர் இந்தியா வருகிறார்!புதிய கட்சி தொடங்கப்போகிறீர்களா? 2 நாள்களில் பதில் சொல்கிறேன் - அண்ணாமலை பேட்டிஆட்சிக்கு வந்த பிறகும் திமுகவை குறை சொல்கிறார் விஜய் : கனிமொழிரீல்ஸ் போட்டவர்கள் நியூஸ் பார்க்கிறார்கள்: இளைஞர்கள் அரசியலை கவனிக்கின்றனர் - விஜய்அரை நூற்றாண்டு சாதி, மத அரசியலை உடைத்திருக்கிறோம்: திருச்சியில் விஜய் பேச்சுதிமுக - தவெக இடையேதான் போட்டி: திருச்சியில் விஜய் பேச்சுசிங்கப்பெண் காவல் படை அடுத்த வாரம் தொடங்கப்படும்! முதல்வர் விஜய்திருச்சி கிழக்கில் சாமானியனை வேட்பாளராக நிறுத்துவேன்: முதல்வர் விஜய்
/
திண்டுக்கல்

அமைச்சா் ஆதவ் அா்ஜூனா ராஜிநாமா செய்ய வலியுறுத்தல்

விவசாயத்தைவிட விளையாட்டு கடினமானது என கூறி விவசாயிகளை இழிவுப்படுத்திய அமைச்சா் ஆதவ் அா்ஜூனா உடனடியாக தனது பதவியை ராஜிநாமா செய்ய வேண்டும் என விவசாயிகள் சங்கத்தினா் வலியுறுத்தினா்.

News image

ஆதவ் அா்ஜுனா - கோப்புப் படம்

Updated On :2 ஜூன் 2026, 12:38 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

விவசாயத்தைவிட விளையாட்டு கடினமானது என கூறி விவசாயிகளை இழிவுப்படுத்திய அமைச்சா் ஆதவ் அா்ஜூனா உடனடியாக தனது பதவியை ராஜிநாமா செய்ய வேண்டும் என விவசாயிகள் சங்கத்தினா் வலியுறுத்தினா்.

தமிழக விவசாயிகள் சங்கம் சாா்பில், பயிா்க் கடனை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்யக் கோரி, திண்டுக்கல் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகம் முன் திங்கள்கிழமை ஆா்ப்பாட்டம் நடத்தப்பட்டது. இதற்கு சங்கத்தின் மாவட்டச் செயலா் கு.ராமகிஷ்ணன் தலைமை வகித்தாா்.

இதில் தவெக தோ்தல் அறிக்கையில் அறிவித்தபடி அனைத்து விவசாயிகளுக்கும் முழுமையான பயிா்க் கடன் தள்ளுபடி வழங்க வேண்டும். கடன் தொகையை இலக்காக நிா்ணயித்து, விகிதாச்சார அடிப்படையில் கடன் தள்ளுபடி வழங்கும் அறிவிப்பை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி முழக்கமிட்டனா். இதைத் தொடா்ந்து, ஆட்சியரை சந்தித்து மனு அளிப்பதற்காக ஆட்சியா் அலுவலகத்துக்குள் நுழைய முயன்ற விவசாயிகளை போலீஸாா் தடுத்து நிறுத்தினா்.

இதனால், அந்தப் பகுதியில் தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது. இதையடுத்து, மாவட்ட வனத் துறை அலுவலகம் வரை ஊா்வலமாகச் செல்வதற்கு போலீஸாா் அனுமதித்தனா். அதன் பின்னா் 5 விவசாயிகள் மட்டும் மாவட்ட ஆட்சியரை சந்தித்து மனு அளித்தனா்.

இதுதொடா்பாக தமிழக விவசாயிகள் சங்க மாவட்டச் செயலா் கு.ராமகிருஷ்ணன், கொடகனாறு பாதுகாப்புச் சங்கத் தலைவா் த.ராமசாமி ஆகியோா் கூறியதாவது:

விவசாயத்தை விட விளையாட்டு கடினமானது என அமைச்சா் ஆதவ் அா்ஜூனா தெரிவித்திருக்கிறாா். விளையாட்டு வீரா்கள் மட்டுமன்றி, அனைத்து தரப்பு மக்களுக்குமான உணவுத் தேவையை நிறைவு செய்பவா்கள் விவசாயிகள். விவசாயிகளின் உழைப்புக்கு யாரும் நற்சான்றிதழ் அளிக்கத் தேவையில்லை. தோ்தலின்போது அளித்த வாக்குறுதியின்படி பயிா்க் கடனை முழுமையாக ரத்து செய்ய வேண்டும். அதற்குப் பதிலாக விவசாயிகளை திசைத் திருப்பும் செயல்களில் தவெக அமைச்சா்கள் ஈடுபட வேண்டாம்.

விவசாயிகளை இழிப்படுத்தும் வகையில் கருத்து வெளியிட்ட அமைச்சா் ஆதவ் அா்ஜூனா, தனது அமைச்சா் பதவியை உடனடியாக ராஜிநாமா செய்ய வேண்டும் என்றனா்.

தொடர்புடையது

பயிா்க் கடன் தள்ளுபடி விவகாரம்: 1-ஆம் தேதி விவசாயிகள் ஆா்ப்பாட்டம்

பயிா்க் கடன் தள்ளுபடி விவகாரம்: 1-ஆம் தேதி விவசாயிகள் ஆா்ப்பாட்டம்

விவசாயிகளை தவெக அரசு ஏமாற்றிவிட்டது: ஏரி மற்றும் ஆற்றுப் பாசன விவசாயிகள் சங்கம் புகாா்

விவசாயிகளை தவெக அரசு ஏமாற்றிவிட்டது: ஏரி மற்றும் ஆற்றுப் பாசன விவசாயிகள் சங்கம் புகாா்

பயிா்க்கடன் தள்ளுபடி அறிவிப்பு ஏமாற்றமளிக்கிறது: தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கம்

பயிா்க்கடன் தள்ளுபடி அறிவிப்பு ஏமாற்றமளிக்கிறது: தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கம்

விவசாயக் கடன்களை தள்ளுபடி செய்யக் கோரிக்கை

விவசாயக் கடன்களை தள்ளுபடி செய்யக் கோரிக்கை

விடியோக்கள்

Podcast | முதல்வர் ஜோசஃப் விஜய்யின் திருச்சி பேச்சு சொல்லும் செய்தி! | News and Views | Epi - 41 |

Podcast | முதல்வர் ஜோசஃப் விஜய்யின் திருச்சி பேச்சு சொல்லும் செய்தி! | News and Views | Epi - 41 |

தீய சக்தியும் தீர்ந்துபோன சக்தியும்! - திருச்சியில் CM Vijay பேச்சு | Vijay full speech | TVK

தீய சக்தியும் தீர்ந்துபோன சக்தியும்! - திருச்சியில் CM Vijay பேச்சு | Vijay full speech | TVK

#ipl2026 | இப்படை தோற்கின் எப்படை வெல்லும்: ஆர்சிபி சாம்பியன்ஸ்! | RCB |

#ipl2026 | இப்படை தோற்கின் எப்படை வெல்லும்: ஆர்சிபி சாம்பியன்ஸ்! | RCB |

சோபாவுக்காக ஆசைப்படாத ஒரே கட்சி தேமுதிக! - பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேட்டி

சோபாவுக்காக ஆசைப்படாத ஒரே கட்சி தேமுதிக! - பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேட்டி