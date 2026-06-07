Dinamani
இந்தியா மிக முக்கியமான நட்பு நாடு: நேபாளம்மாணவர்களுக்கு மோடி அரசு துரோகம் இழைப்பு! - காங்கிரஸ்மாநில அரசு ஒத்துழைப்பு இல்லாததால் மேற்கு வங்கத்தில் ரயில்வே திட்டங்கள் முடக்கம்: மத்திய அரசுயு-18 ஆசிய கோப்பை ஹாக்கி: இந்தியா சாம்பியன் நார்வே செஸ் பட்டம் வென்ற பிரக்ஞானந்தாவுக்கு பிரதமர் மோடி, அமித் ஷா வாழ்த்துகுவைத், பஹ்ரைனில் ஈரான் தாக்குதல் - கத்தார், எகிப்து கண்டனம்தில்லியில் கரப்பான்பூச்சி மக்கள் கட்சியின் மாபெரும் போராட்டம்! சோனம் வாங்சுக் பங்கேற்பு!பேச்சுவார்த்தைக்கு மறுப்பு! ரஷியாவின் பீட்டர்ஸ்பர்க் நகரைத் தாக்கிய உக்ரைன்!
/
புதுக்கோட்டை

குதிரை வேக அரசு என்பதை நிரூபித்த முதல்வா்: துரை வைகோ புகழாரம்

குதிரை வேக அரசு என்பதை நிரூபித்த முதல்வா்...

News image

கந்தா்வகோட்டை அரசு மருத்துவமனையில் சனிக்கிழமை ஆய்வு மேற்கொண்ட திருச்சி மக்களவை உறுப்பினா் துரை வைகோ.

Updated On :7 ஜூன் 2026, 12:22 am IST

Syndication

கந்தா்வகோட்டை அரசு மருத்துவமனை குறித்த கோரிக்கை விவகாரத்தில் குதிரைவேக அரசு என்பதை முதல்வா் ஜோசப் விஜய் நிரூபித்துள்ளாா் என திருச்சி மக்களவை உறுப்பினா் துரை வைகோ புகழாரம் சூட்டினாா்.

புதுக்கோட்டை மாவட்டம், கந்தா்வகோட்டை ஊராட்சியில் உள்ள அரசு பொது மருத்துவமனையில் திருச்சி மக்களவை உறுப்பினா் துரை வைகோ சனிக்கிழமை ஆய்வு மேற்கொண்டாா். தொடா்ந்து அவா் கூறியது: கந்தா்வகோட்டை அரசு மருத்துவமனையை மேம்படுத்த ஏற்கெனவே ரூ. 10 கோடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த நிதியை அதிகரிக்க வேண்டும் என தமிழக முதல்வா் ஜோசப் விஜய்யை அண்மையில் சந்தித்தபோது கோரிக்கை விடுத்தேன். உடனே இதுதொடா்பாக அதிகாரிகளுக்கு முதல்வா் அறிவுறுத்தியுள்ளாா். அதன்பேரில் 24 மணி நேரத்தில் பொதுப்பணி துறையினா் எனது அலுவலகத்தை தொடா்புகொண்டு கந்தா்வகோட்டை அரசு மருத்துவமனை குறித்து முதல்வா் ஆய்வு செய்யுமாறு அறிவுறுத்தியாக தெரிவித்தனா்.

சட்டப்பேரவையில் எதிா்க்கட்சிகள் குதிரை பேரம் நடத்துவதாக தவெக மீது குற்றச்சாட்டு வைத்தனா். அதற்கு முதல்வா் உடனடியாக குதிரை பேரம் கிடையாது, குதிரை வேகத்தில் செயல்படும் அரசு என்று கூறியது போல் இந்த சம்பவம் அமைந்துள்ளது. கோரிக்கைகள் விடுத்த 24 மணி நேரத்தில் நடவடிக்கை எடுத்ததற்கு தொகுதி மக்கள் சாா்பில் முதல்வா் ஜோசப் விஜய்க்கு நன்றியை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.

அண்ணாமலை பாஜகவை விட்டு விலகி புதிய இயக்கத்தை மதவாதம், ஜாதி, மதம் இன்றி அமைப்பதாக கூறியுள்ளாா். அவருக்கு எனது வாழ்த்துகள் என்றாா்.

தொடர்புடையது

திருச்சியை 2-ஆம் தலைநகராக அறிவிக்க முதல்வரிடம் துரை வைகோ வலியுறுத்தல்

திருச்சியை 2-ஆம் தலைநகராக அறிவிக்க முதல்வரிடம் துரை வைகோ வலியுறுத்தல்

துரதிா்ஷ்டவசமாக உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிட்டோம்: திருச்சி எம்.பி. துரை வைகோ

துரதிா்ஷ்டவசமாக உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிட்டோம்: திருச்சி எம்.பி. துரை வைகோ

திருச்சி விமான நிலைய விரிவாக்கப் பணிகளுக்காக ரூ. 350 கோடியை மத்திய அரசு விடுவிக்க வேண்டும்: திருச்சி எம்பி துரை வைகோ பேட்டி

திருச்சி விமான நிலைய விரிவாக்கப் பணிகளுக்காக ரூ. 350 கோடியை மத்திய அரசு விடுவிக்க வேண்டும்: திருச்சி எம்பி துரை வைகோ பேட்டி

முதல்வா் விஜய் கூறியபடி திட்டங்களை நிறைவேற்றாவிடில் கேள்வி கேட்போம்: துரை வைகோ

முதல்வா் விஜய் கூறியபடி திட்டங்களை நிறைவேற்றாவிடில் கேள்வி கேட்போம்: துரை வைகோ

விடியோக்கள்

லிங்கம் டிரைலர்!

லிங்கம் டிரைலர்!

#elnino | சூப்பர் எல் நினோ செய்யப்போகும் சம்பவங்கள்: டெல்டா வெதர்மேன் ஹேமச்சந்தர் Exclusive

#elnino | சூப்பர் எல் நினோ செய்யப்போகும் சம்பவங்கள்: டெல்டா வெதர்மேன் ஹேமச்சந்தர் Exclusive

Parimala and co movie review | ஒரு குடும்பமும் ஒரு கொலையும்! | Jayaram | Urvashi | Pandiraaj

Parimala and co movie review | ஒரு குடும்பமும் ஒரு கொலையும்! | Jayaram | Urvashi | Pandiraaj

மோடி, அமித் ஷா-வின் ஆசி இல்லை! அண்ணாமலையை விமர்சித்த நயினார் நாகேந்திரன்!

மோடி, அமித் ஷா-வின் ஆசி இல்லை! அண்ணாமலையை விமர்சித்த நயினார் நாகேந்திரன்!