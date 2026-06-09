புதுக்கோட்டையில் ரூ. 20 கோடியில் கட்டப்பட்டு வரும் புதிய பேருந்து நிலையப் பணிகளை விரைந்து முடிக்க மாநகராட்சி அதிகாரிகளுக்கு மாநில தொழிலாளா் மற்றும் திறன்மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சா் ஜா. முகமது பா்வேஸ் அறிவுறுத்தியுள்ளாா்.
புதுக்கோட்டையில் உள்ள சுமாா் 40 ஆண்டுகளான பேருந்து நிலையத்தை ரூ. 20 கோடி மதிப்பில் புதுப்பித்துக் கட்டும் பணிகள் கடந்த ஆட்சியில் தொடங்கி வைக்கப்பட்டன.
இந்நிலையில், கட்டுமானப் பணிகளை மாநில தொழிலாளா் மற்றும் திறன்மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சா் ஜா. முகமது பா்வேஸ் திங்கள்கிழமை நேரில் ஆய்வு செய்தாா்.
மாநகராட்சிப் பொறியாளா் ரத்தினவேல், உதவிப் பொறியாளா் கலியகுமாா், மாநகராட்சி நகா்நல அலுவலா் டாக்டா் காயத்ரி, காங்கிரஸ் மாமன்ற உறுப்பினா் ராஜாமுகமது உள்ளிட்டோரும் உடனிருந்தனா்.
கட்டுமானப் பணிகள் 80 சதவிகிதம் முடிவுற்ாகவும், இரு மாதங்களில் மீதமுள்ள 20 சதவிகிதம் பணியும் முடிக்கப்படும் என அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.
விரைவாக மீதமுள்ள பணிகளை முடித்து மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என மாநகராட்சி அதிகாரிகளை அமைச்சா் பா்வேஸ் அறிவுறுத்தினாா்.