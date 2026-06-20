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புதுக்கோட்டை

உள்ளாட்சிகளைக் கலைத்துவிட்டு தோ்தல் நடத்த வலியுறுத்தல்

தமிழகத்திலுள்ள அனைத்து உள்ளாட்சிகளையும் கலைத்துவிட்டு தோ்தல் நடத்த வேண்டும் என தமிழக மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி வலியுறுத்தியுள்ளது.

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Updated On :20 ஜூன் 2026, 3:18 am IST

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தமிழகத்திலுள்ள அனைத்து உள்ளாட்சிகளையும் கலைத்துவிட்டு தோ்தல் நடத்த வேண்டும் என தமிழக மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி வலியுறுத்தியுள்ளது.

புதுக்கோட்டையில் அதன் தலைவரும், புதுக்கோட்டை சட்டப்பேரவைத் தொகுதி தவெக வேட்பாளருமான கேஎம். சரீப் வெள்ளிக்கிழமை அளித்த பேட்டி:

புதுக்கோட்டை சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட திமுக வேட்பாளா் 1826 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வென்ாக தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் அறிவித்தாா். அதில் எண்ணிக்கைக் குளறுபடிகள் உள்ளன. தோ்தல் ஆணைய விதிப்படி, 60 நாள்களுக்குள் நீதிமன்றத்தை நாடலாம் என்பதால், உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வில் வழக்கு தாக்கல் செய்திருக்கிறேன். விரைவில் விசாரணைக்கு வரவுள்ளது.

தோ்தல் ஆணையம் வெளியிட்ட எண்ணிக்கையில் உள்ள முரண்பாடுகளின் அடிப்படையில் மீண்டும் மறுவாக்குப்பதிவு நடத்தக் கோருகிறேன்.

ஆட்சி மாற்றத்துக்குப் பிறகு உள்ளாட்சிகளில் எந்த வேலையும் நடக்கவில்லை. எனவே, இன்னும் சில மாதங்கள் காலம் இருந்தாலும், அனைத்து உள்ளாட்சிகளையும் கலைத்துவிட வேண்டும் என முதல்வா் ஜோசப் விஜய்யிடம் கோரிக்கை மனு அளித்திருக்கிறேன்.

அதேபோல, மாவட்ட ஆட்சியராக உள்ள மு. அருணா மீதும் பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகள் இருப்பதால் அவரையும் மாற்றம் செய்ய வேண்டும் என அரசுக்கு கோரிக்கை விடுக்கிறேன் என்றாா் சரீப்.

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