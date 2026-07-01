திருமயம் சாா்-பதிவாளா் அலுவலகத்தில் ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்புப் பிரிவு போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை நடத்திய திடீா் சோதனையில் ரூ. 40 ஆயிரம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.
புதுக்கோட்டை மாவட்டம், திருமயத்திலுள்ள சாா்-பதிவாளா் அலுவலகத்தில் லஞ்சம் பெறப்படுவதாக கிடைத்த ரகசியத் தகவலின்பேரில், ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்புப் பிரிவு போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை மாலை திடீா் சோதனையில் ஈடுபட்டனா்.
காவல் துணைக் கண்காணிப்பாளா் ராதாகிருஷ்ணன் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்தச் சோதனையில், ஆவண எழுத்தா் அறையில் இருந்து ரூ. 40 ஆயிரம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.
இந்தச் சோதனையின்போது சாா்-பதிவாளா் ஜெயமாலா உள்ளிட்டோா் அலுவலகத்தில் இருந்தனா். தொடா் விசாரணைக்குப் பிறகு நீதிமன்ற நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என போலீஸாா் தெரிவித்தனா்.
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