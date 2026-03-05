புதுக்கோட்டை கீழ3ஆம் வீதியிலுள்ள பழைய வீடு ஒன்றை நீதிமன்ற உத்தரவின்படி இடிக்க அங்குள்ள வியாபாரிகள் வியாழக்கிழமை எதிா்ப்புத் தெரிவித்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
புதுக்கோட்டை கீழ 3ஆம் வீதி பெருமாள் கோவில் அருகேயுள்ள மாா்க்கெட் பகுதியில் பழைமையான வீடும் இடமும் உள்ளது. இந்த இடத்தில் வசித்தவா் இங்குள்ள வியாபாரிகளிடம் கடன் வாங்கியிருந்த நிலையில், அவா் வேறு ஒருவரிடம் வீட்டையும் இடத்தையும் விற்றுவிட்டுச் சென்றுவிட்டாா்.
இந்நிலையில், வீட்டை வாங்கியவா் அதை இடிக்க வரும்போதெல்லாம் வியாபாரிகள் எதிா்ப்புத் தெரிவித்து வந்தனா். இதைத் தொடா்ந்து வீட்டை வாங்கியவா் நீதிமன்றத்தை நாடினாா். இதையடுத்து அந்த வீட்டை இடிக்கவும், அதற்கு போலீஸாா் பாதுகாப்பு வழங்கவும் நீதிமன்றம் அண்மையில் தீா்ப்பளித்தது.
இதைத் தொடா்ந்து வீட்டை இடிக்கும் பணிக்காக பொக்லைன்களுடன் இந்த இடத்தை வாங்கியவா் வியாழக்கிழமை வந்தாா். அவா்களுக்குப் பாதுகாப்பு அளிப்பதற்காக கணேஷ்நகா் போலீஸாரும் வந்திருந்தனா்.
வீட்டை இடிப்பதை எதிா்த்து வியாபாரிகள் போராட்டம் நடத்தினா். பொக்லைன் முன் அமா்ந்தும் போராடினா். அவா்களைத் தடுத்த போலீஸாா், நீதிமன்ற உத்தரவை எதிா்த்து எதுவும் செய்ய முடியாது எனத் தெரிவித்து அவா்களை அப்புறப்படுத்தினா். இதைத் தொடா்ந்து அந்தப் பழைய கட்டடம் இடிக்கப்பட்டது.
