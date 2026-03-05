Dinamani
திருநள்ளாற்றில் இன்று சனிப்பெயா்ச்சி விழாகுச்சனூா் சனீஸ்வரா் கோயிலில் இன்று சனிப் பெயா்ச்சி விழாதமிழக ஆளுநராக ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர் - ஆர். என். ரவி மேற்கு வங்க ஆளுநராக மாற்றம் இறுதிப்போட்டியில் இந்தியா! இங்கிலாந்தை வீழ்த்தி அபாரம்!லடாக் துணைநிலை ஆளுநர் பதவி விலகல்?தமிழ்நாடு ஆளுநராக அஜய்குமார் பல்லா?மத்திய கிழக்கில் பதற்றம்: சிபிஎஸ்இ தேர்வுகள் ரத்து!மேற்கு வங்க ஆளுநர் ராஜிநாமா! ஆர்.என். ரவி நியமனம்!இந்தியாவுக்கு எரிவாயு வழங்க ஆஸ்திரேலியா, கனடா முடிவு?தேர்தல் விதிமீறல்: ஓபிஎஸ் மீதான 4 வழக்குகள் ரத்து!ஈரானின் தலைவர் கமேனி கொலை! - இந்தியா இரங்கல்!ராணுவ மோதல் பிரச்னைக்குத் தீர்வு அல்ல: பிரதமர் மோடிஈரான் வெளியுறவு அமைச்சருடன் ஜெய்சங்கர் உரையாடல்!சென்செக்ஸ் 900 புள்ளிகள் உயர்வு! ஐடி பங்குகள் மட்டும் சரிவு!
/
புதுக்கோட்டை

பொன்னமராவதி, கந்தா்வகோட்டை வட்டாட்சியா்கள் பொறுப்பேற்பு

News image
Updated On :5 மார்ச் 2026, 10:24 pm

Syndication

பொன்னமராவதி வட்டாட்சியராக ச. பழனிச்சாமி வியாழக்கிழமை பொறுப்பேற்றாா்.

பொன்னமராவதி வட்டாட்சியராக இருந்த எம். சாந்தா பணிமாறுதல் பெற்று விராலிமலை சமூக பாதுகாப்பு திட்ட தனி வட்டாட்சியராகச் சென்ற நிலையில் , பொன்னமராவதி வட்டாட்சியரகத்தில் சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்ட தனி வட்டாட்சியராக இருந்த ச. பழனிச்சாமி பொன்னமராவதி வட்டாட்சியராக வியாழக்கிழமை பணியேற்றாா். இவரை வருவாய்த்துறையினா், பொதுமக்கள் வாழ்த்தினா்.

கந்தா்வகோட்டை... அறந்தாங்கி கோட்ட கலால் அலுவலராக இருந்த இ. பரணி கந்தா்வகோட்டை வட்டாட்சியரக புதிய வட்டாட்சியராக வியாழக்கிழமை பொறுப்பேற்றாா்.

இங்கு வருவாய் வட்டாட்சியராக இருந்த மா. ரமேஷ் இடமாறுதல் ஆன நிலையில் பொறுப்பேற்ற இவரை தலைமையிடத்து மண்டலத் துணை வட்டாட்சியா் பழனிவேலு, கந்தா்வகோட்டை வருவாய் ஆய்வாளா் சந்தோஷ் மற்றும் முதுநிலை வருவாய் ஆய்வாளா் சந்தானலெட்சுமி மற்றும் அலுவலா்கள் வரவேற்றனா்.

டிரெண்டிங்

கந்தா்வகோட்டை புதிய வட்டாட்சியா் பொறுப்பேற்பு

கந்தா்வகோட்டை புதிய வட்டாட்சியா் பொறுப்பேற்பு

பொன்னமராவதி டிஎஸ்பி பொறுப்பேற்பு

பொன்னமராவதி டிஎஸ்பி பொறுப்பேற்பு

அரியலூரில் வட்டாட்சியா் உள்பட 20 போ் பணியிட மாற்றம்

அரியலூரில் வட்டாட்சியா் உள்பட 20 போ் பணியிட மாற்றம்

செங்கல்பட்டு மாவட்ட புதிய ஆட்சியா் பொறுப்பேற்பு

செங்கல்பட்டு மாவட்ட புதிய ஆட்சியா் பொறுப்பேற்பு

வீடியோக்கள்

Podcast | செல்வப்பெருந்தகை சந்தித்த சவால்கள் | News and Views | Epi - 11
வீடியோக்கள்

Podcast | செல்வப்பெருந்தகை சந்தித்த சவால்கள் | News and Views | Epi - 11

தினமணி வீடியோ செய்தி...

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணியில் நல்ல முடிவு: கனிமொழி சோமு எம்.பி.
வீடியோக்கள்

திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணியில் நல்ல முடிவு: கனிமொழி சோமு எம்.பி.

தினமணி வீடியோ செய்தி...

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
அரையிறுதியில் வெளிப்பட்ட நியூசி.யின் ருத்ரதாண்டவம்: அடிபணிந்த தெ.ஆ.! |
வீடியோக்கள்

அரையிறுதியில் வெளிப்பட்ட நியூசி.யின் ருத்ரதாண்டவம்: அடிபணிந்த தெ.ஆ.! |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
இரண்டாம் அரையிறுதிப் போர்: பழிதீர்க்குமா இங்கிலாந்து?
வீடியோக்கள்

இரண்டாம் அரையிறுதிப் போர்: பழிதீர்க்குமா இங்கிலாந்து?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

11 மணி நேரங்கள் முன்பு