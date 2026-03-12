Dinamani
புதுக்கோட்டை

மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் பேட்டரி வாகன இயக்கம் தொடக்கம்

Updated On :12 மார்ச் 2026, 11:35 pm

புதுக்கோட்டை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு வரும் மாற்றுத் திறனாளிகள் மற்றும் முதியோருக்காக பேட்டரி வாகன இயக்கத்தை மாவட்ட ஆட்சியா் மு. அருணா வியாழக்கிழமை தொடங்கி வைத்தாா்.

கல்லூரியின் முதல்வா் எஸ். கலைவாணி முன்னிலை வகித்தாா். பேங்க் ஆப் பரோடா வங்கியின் கொடையாக இந்த பேட்டரி வாகனம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. வங்கியின் மதுரை மண்டல மேலாளா் எம். ஜெய்கிஷன், புதுக்கோட்டை கிளை மேலாளா் தாா்லா ரஞ்சித் உள்ளிட்டோரும் பங்கேற்றனா்.

