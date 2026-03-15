தோ்தல் நடத்தை விதிகள் அமல் எம்எல்ஏ அலுவலகங்களுக்கு பூட்டு குறைகேட்புக் கூட்டங்கள் ரத்து

Updated On :15 மார்ச் 2026, 7:22 pm

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தோ்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், தோ்தல் நடத்தை விதிகள் ஞாயிற்றுக்கிழமை முதலே அமலுக்கு வந்தன.

இதன் தொடா்ச்சியாக, புதுக்கோட்டை பேருந்து நிலையம் அருகேயுள்ள சட்டப்பேரவை உறுப்பினரின் தொகுதி அலுவலகத்தை வருவாய்த் துறையினா் நேரில் சென்று பூட்டி சீல் வைத்தனா். புதுக்கோட்டை மாநகராட்சி அலுவலக வளாகத்திலுள்ள மேயா் மற்றும் துணை மேயா் அலுவலக அறைகளும் பூட்டப்பட்டன.

இதேபோல, மாவட்டம் முழுவதும் உள்ள சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் அலுவலகங்கள், அறந்தாங்கி நகராட்சித் தலைவா் அறை ஆகியவையும் பூட்டப்பட்டன. அமைச்சா்கள் மற்றும் மாநகராட்சி மேயா், நகா்மன்றத் தலைவா் ஆகியோருக்கு வழங்கப்பட்டிருந்த அரசு காா்களும் திரும்பப் பெறப்பட்டன.

மக்கள் குறைகேட்பு ரத்து:

புதுக்கோட்டை மாவட்ட ஆட்சியரகத்தில் வாரம்தோறும் திங்கள்கிழமைகளில் நடைபெறும் மக்கள் குறைகேட்புக் கூட்டங்கள், மாதந்தோறும் நடைபெறும் விவசாயிகள் குறைகேட்புக் கூட்டங்கள், திருநங்கைகள், ஓய்வூதியம் பெறுவோா் மற்றும் முன்னாள் ராணுவத்தினருக்கான சிறப்புக் குறைகேட்புக் கூட்டங்கள் அனைத்தும் ரத்து செய்யப்படுவதாக மாவட்டத் தோ்தல் அலுவலரும் ஆட்சியருமான மு. அருணா அறிவித்துள்ளாா்.

ஆட்சியா் அலுவலக வளாகத்தில் மனுக்கள் பெட்டி வைக்கப்படும் என்றும், பொதுமக்கள் தங்கள் குறைகளை அந்தப் பெட்டியில் போட்டுச் சென்றால் அதிகாரிகள் அதனை எடுத்து உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்வாா்கள் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அரியலூா் மாவட்டத்தில் தோ்தல் நடத்தை விதிகள் அமல்

தோ்தல் நடத்தை விதிகள் அமல்: தண்ணீா் பந்தல் அமைக்க கோரிக்கை

தோ்தல் நடத்தை விதிகள் அமல்: தயாா் நிலையில் பறக்கும் படையினா்

தோ்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் அமல்: குறைதீா் கூட்டங்கள் ரத்து

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்: முழு விவரம்
நாகபந்தம் படத்தின் பர்ஸ்ட் சிங்கிள் விடியோ!
சுல்தான் பாடல் வெளியானது!
போரால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் அண்ணாமலைக்குத் தெரியவில்லை: திருமா! | VCK | BJP
