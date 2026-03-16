அரசியல் விளம்பரங்கள், கொடிகளை அகற்ற கெடு!

நகரப் பகுதிகளில் அரசியல் கட்சிகளின் விளம்பரங்கள், கொடிகளை 72 மணி நேரத்துக்குள் அகற்ற வேண்டும் என மாவட்டத் தோ்தல் அலுவலரும் ஆட்சியருமான மு. அருணா அறிவித்துள்ளாா்.

Updated On :16 மார்ச் 2026, 6:36 pm

புதுக்கோட்டை மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலக வளாகத்தில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்ற அனைத்துக் கட்சிப் பிரதிநிதிகளுக்கான ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் அவா் பேசியது: புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தின் நகரப் பகுதிகளிலுள்ள அனைத்து அரசியல் கட்சிகளின் விளம்பரங்கள், கொடிகளை 72 மணி நேரத்துக்குள் அகற்ற வேண்டும்.

கந்தா்வகோட்டை சட்டப்பேரவைத் தொகுதிக்கு ஆதிதிராவிடா் நல அலுவலரும், விராலிமலை சட்டப்பேரவைத் தொகுதிக்கு இலுப்பூா் வருவாய்க் கோட்டாட்சியரும், புதுக்கோட்டை சட்டப்பேரவைத் தொகுதிக்கு புதுக்கோட்டை வருவாய்க் கோட்டாட்சியரும், திருமயம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதிக்கு கலால் உதவி ஆணையரும், ஆலங்குடி சட்டப்பேரவைத் தொகுதிக்கு மாவட்ட வழங்கல் அலுவலரும், அறந்தாங்கி சட்டப்பேரவைத் தொகுதிக்கு அறந்தாங்கி வருவாய்க் கோட்டாட்சியரும் தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா்களாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனா்.

பறக்கும் படையினரால் பறிமுதல் செய்யப்படும் பணம், பரிசுப் பொருள்களை இஎஸ்எம்எஸ் என்ற செயலியில் உடனுக்குடன் பதிவு செய்ய அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. தோ்தலை நியாயமாகவும் நோ்மையாகவும் நடத்த அனைத்துக் கட்சியினரும் ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும் என்றாா் மு. அருணா.

கூட்டத்தில், மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் அபிஷேக் குப்தா, மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் ஹெச்எம். குழந்தைச்சாமி உள்ளிட்டோரும் பங்கேற்றனா்.

அமலுக்கு வந்த தேர்தல் நடத்தை விதிகள்! விளம்பரங்கள் மீது பெயிண்ட் அடிக்கும் பணி தீவிரம்!

"விஜய்யுடன் கூட்டணியா? இபிஎஸ் சொல்வதே இறுதிக் கருத்து!" - கரூரில் அண்ணாமலை பேட்டி
