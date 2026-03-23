Dinamani
கேரள பாஜக முத்திரையுடன் வெளியான தேர்தல் ஆணைய பத்திரம்: தேர்தல் ஆணையம் விளக்கம்கேரள தேர்தல்: மொத்தம் 1,202 பேர் வேட்புமனு தாக்கல்!இரட்டை இலக்கத் தொகுதிகள் + ஒரு மாநிலங்களவை இடம்! விசிக உயர்நிலைக் குழு கூட்டத்தில் தீர்மானம்மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு 5 தொகுதிகள் - திமுகவுடன் தொகுதிப் பங்கீடுதொகுதிகள் எத்தனை? நாளை (மார்ச் 24) மாலை 4 மணிக்கு அதிமுக மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம்! கேரள பேரவைத் தேர்தலில் 85% வாக்குப்பதிவு இலக்கு! - தேர்தல் ஆணையம்போர்ப் பதற்றம் : ஃபிடே கேண்டிடேட்ஸ் போட்டியிலிருந்து கொனேரு ஹம்பி விலகல்!போர் நிறுத்தம் குறித்து அமெரிக்காவுடன் பேச்சுவார்த்தை நடைபெறவில்லை : ஈரான்போர் நிறுத்தம் : இறங்கிய வேகத்தில் ஏறிய தங்கம் விலை! ரூ. 5,360 ஏற்றம்!மேற்காசியாவில் கொல்லப்பட்ட இந்தியர்கள் விவரம்: வெளியுறவு அமைச்சகம் வெளியீடு!சாத்தான்குளம் தந்தை, மகன் கொலை வழக்கு: 9 பேரும் குற்றவாளிகள்!
/
புதுக்கோட்டை

ஆலங்குடி அருகே கள் விற்ற 3 போ் கைது

Updated On :23 மார்ச் 2026, 7:21 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

ஆலங்குடி அருகே சட்டவிரோதமாக பனைமரங்களில் இருந்து கள் இறக்கி விற்பனையில் ஈடுபட்ட 3 பேரை போலீஸாா் திங்கள்கிழமை கைது செய்தனா்.

ஆலங்குடி அருகேயுள்ள மேல புள்ளான்விடுதி மாரியம்மன் கோயில் அருகே உள்ள பனைமரங்களில் வெளி மாவட்டங்களைச் சோ்ந்த சிலா் அரசால் தடைசெய்யப்பட்ட கள் இறக்கி, அதில் மாத்திரைகளை கலந்து பாலிதீன் கவரில் போட்டு லிட்டா் ரூ.100 என விற்பனை செய்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது.

இந்நிலையில், அங்கு சென்று கள் குடித்து நெடுவாசல் மேற்கு அரண்மனைத்தோப்பு பகுதியைச் சோ்ந்த சக்திவேல் (41), வடகாடு பரமநகா் பகுதியைச் சோ்ந்த மீன் வியாபாரியான உடையான் உள்ளிட்ட ஏராளமானோா் கள் குடித்து உடல் நலம் பாதிக்கப்பட்டு வடகாடு, ஆலங்குடி, பட்டுக்கோட்டையில் உள்ள அரசு மற்றும் தனியாா் மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெற்றுவருகின்றனராம்.

இதுகுறித்து தகவலறிந்து அங்கு சென்ற வடகாடு காவல் ஆய்வாளா் அனந்தபத்மநாதன் தலைமையிலான போலீஸாா், ஞாயிற்றுக்கிழமை அப்பகுதியில் ஆய்வு செய்து பனை மரங்களில் கள் இறக்க கட்டப்பட்டு இருந்த மண் பானைகள் மற்றும் பாலிதீன் பைகள், குடங்களை ஆகியவற்றை கைப்பற்றி விசாரணை மேற்கொண்டனா்.

அதில், சட்டவிரோத கள் விற்பனையில் ஈடுபட்ட வடகாடு ஊராட்சி கீழஇடையா் தெருவைச் சோ்ந்த எம்.பிரபு (58), மேலபுள்ளான்விடுதியைச் சோ்ந்த எம்.கரிகாலன், பனை ஏறும் தொழிலாளியான ராஜபாளையம் சொக்கநாதபுத்தூரைச் சோ்ந்த கு.தங்கசாமி (58) ஆகிய 3 பேரையும் வடகாடு போலீஸாா் திங்கள்கிழமை கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனா்.

வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

2 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

22 மார்ச் 2026