புதுக்கோட்டை தமஜக வேட்பாளா்
கே.எம். சரீப்
Updated On :29 மார்ச் 2026, 7:06 pm
வயது- 61
கல்வி- எம்ஏ
தந்தை- காலித்
சொந்த ஊா்- புதுக்கோட்டை
அரசியல் அனுபவம்- 2005இல் தமிழக மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி தொடக்கம், தற்போது இதன் நிறுவனா்- தலைவா். கடந்த 2021இல் மக்கள் நீதி மய்யம் தலைமையிலான அணியில் ஆயிரம் விளக்கு தொகுதியில் போட்டியிட்டவா். 2016இல் அறந்தாங்கி தொகுதியில் போட்டி. 2005க்கு முன் பாமக மாநிலப் பொருளாளா். 1996இல் புதுக்கோட்டை தொகுதியில் போட்டி.
