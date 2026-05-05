Dinamani
ஒரே ஒரு வாக்கு வித்தியாசத்தில் திமுக அமைச்சர் தோல்வி! தவெக வெற்றி!தமிழகத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை முடிந்தது: தவெக 108, திமுக 59 இடங்களில் வெற்றி!அஸ்ஸாமில் 3வது முறையாக பாஜக ஆட்சி! காங்கிரஸுக்கு கடும் சரிவு!கொல்கத்தாவில் பாலியல் கொலை செய்யப்பட்ட பெண் மருத்துவரின் அம்மா தேர்தலில் வெற்றி!5 மாநிலங்களில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தோல்வி: பிரதமர் மோடி விஜய்க்கு வாழ்த்தும், முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு ஆறுதலும் தெரிவித்த கமல்!பெரும்பான்மை இல்லை! விஜய் முதல்வராவது எப்படி? பாஜகவுக்கு கை கொடுத்த உதகை!மயிலாப்பூரில் தமிழிசை தோல்வி!தவெக வெங்கட் ரமணன் வெற்றி! விருத்தாசலத்தில் பிரேமலதா வெற்றி!
/
புதுக்கோட்டை

அறந்தாங்கியில் தவெக வேட்பாளா் வெற்றி

News image

தவெக வேட்பாளா் ஜா. முகமது பா்வேஸ்

Updated On :5 மே 2026, 1:52 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

புதுக்கோட்டை மாவட்டம், அறந்தாங்கி சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட தவெக வேட்பாளா் ஜா. முகமது பா்வேஸ், தன்னை எதிா்த்துப் போட்டியிட்ட காங்கிரஸ் வேட்பாளா் தி. ராமச்சந்திரனை விட 10,062 வாக்குகள் அதிகம் பெற்று வெற்றிபெற்றாா்.

மொத்த வாக்குகள் 2,29,834

பதிவான வாக்குகள் 1,82,730

அஞ்சல் வாக்குகள் 1769

ஜா. முகமது பா்வேஸ் (தவெக) 73,244

தி. ராமச்சந்திரன் (காங்.) 63,182

கவிதா ஸ்ரீகாந்த் (பாஜக) 31,456

ச. முத்துலட்சுமி (நாதக) 9,975

மு. நஜிம்கான் (தவாக) 774

ச. அப்துல்ஜப்பாா் (சுயேச்சை) 322

ரா. அய்யப்பன் (சுயேச்சை) 138

மு. அருணகிரி (சுயேச்சை) 210

மு. உடையப்பன் (சுயேச்சை) 134

நெ. காா்த்திகேயன் (சுயேச்சை) 149

ப. காளிமுத்து (சுயேச்சை) 762

நூ. சாகுல்ஹமீது (சுயேச்சை) 798

அ. சுந்தா் (சுயேச்சை) 293

ச. தட்சிணாமூா்த்தி(சுயேச்சை) 48

த. முருகரெத்தினம் (சுயேச்சை) 305

நோட்டா 580 வாக்குகள்

தொடர்புடையது

7 தொகுதி இடைத்தோ்தல்: ஆளுங்கட்சிகள் வெற்றி!

7 தொகுதி இடைத்தோ்தல்: ஆளுங்கட்சிகள் வெற்றி!

புதுக்கோட்டை தொகுதியில் திமுக வேட்பாளா் வெற்றி

புதுக்கோட்டை தொகுதியில் திமுக வேட்பாளா் வெற்றி

சேந்தமங்கலம் தொகுதி: தவெக வேட்பாளா் பொன். சந்திரசேகா் வெற்றி

சேந்தமங்கலம் தொகுதி: தவெக வேட்பாளா் பொன். சந்திரசேகா் வெற்றி

திருச்சி மேற்கு: கே.என்.நேரு ‘ஹாட்ரிக்’ வெற்றி

திருச்சி மேற்கு: கே.என்.நேரு ‘ஹாட்ரிக்’ வெற்றி

வீடியோக்கள்

விஜய் vs உதயநிதி: மாறிய களம் | TVK Vijay |
வீடியோக்கள்

விஜய் vs உதயநிதி: மாறிய களம் | TVK Vijay |

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result
வீடியோக்கள்

இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!
வீடியோக்கள்

கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election
வீடியோக்கள்

தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

12 மணி நேரங்கள் முன்பு