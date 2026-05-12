Dinamani
முதல்வரின் அரசியல் பிரிவு அலுவலராக ஜோதிடர்! நியமனத்தை ரத்து செய்ய சிபிஐ, சிபிஎம் கோரிக்கை!ரூ. 10 லட்சத்துக்கு நீட் வினாத்தாள் கசிவு! டெலிகிராமில் வாங்கியதாக மகாராஷ்டிரத்தில் இளைஞர் கைது!நீட் வினாத்தாள் கசிந்த விவகாரம்: சிபிஐ வழக்குப் பதிவு!கருப்பு திரைப்பட சிறப்பு காட்சிக்கு அனுமதி: முதல்வர் விஜய்க்கு படக்குழு நன்றி! தவெக அரசு கொறடாவாக விருகம்பாக்கம் எம்எல்ஏ சபரிநாதன் நியமனம்!இபிஎஸ் தலைமையிலானதே உண்மையான அதிமுக: திருமாவளவன் எடப்பாடி பழனிசாமியை விஜய் சந்திக்க வேண்டும்: திருமாவளவன் தமிழ்நாடு அரசின் தலைமை வழக்குரைஞர் பி.எஸ்.ராமன் ராஜிநாமா!
/
புதுக்கோட்டை

குடிநீா் பிரச்னைகளில் தீவிர கவனம் செலுத்த வேண்டும்

புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் கோடைக் காலத்தையொட்டி ஏற்படும் குடிநீா்த் தட்டுப்பாடு போன்ற பிரச்னைகளில் அதிகாரிகள் கூடுதல் கவனம் செலுத்தி சரி செய்ய வேண்டும் என மாவட்ட ஆட்சியா் மு. அருணா அறிவுறுத்தியுள்ளாா்.

News image

புதுக்கோட்டை மாவட்ட ஆட்சியரகத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்ற கூட்டத்தில் பேசிய ஆட்சியா் மு. அருணா. உடன் மாவட்ட திட்ட இயக்குநா் பா. ஜெயசுதா (இடது), மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் எச்.எம். குழந்தைச்சாமி (வலது).

Updated On :1 மணி நேரம் முன்பு

தினமணி செய்திச் சேவை

புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் கோடைக் காலத்தையொட்டி ஏற்படும் குடிநீா்த் தட்டுப்பாடு போன்ற பிரச்னைகளில் அதிகாரிகள் கூடுதல் கவனம் செலுத்தி சரி செய்ய வேண்டும் என மாவட்ட ஆட்சியா் மு. அருணா அறிவுறுத்தியுள்ளாா்.

மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலக வளாகத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்ற குடிநீா் வழங்கல் மற்றும் சீமைக்கருவேல மரங்கள் அகற்றம் ஆகிய பணிகளுக்கான அனைத்துத் துறை அலுவலா்கள் பங்கேற்ற ஆய்வுக் கூட்டத்தில் அவா் மேலும் பேசியதாவது:

புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் கோடைக் காலத்தில் குடிநீா்த் தட்டுப்பாடு ஏற்படலாம் என கடந்த கால அனுபவங்களைக் கொண்ட இடங்களை கண்டறிந்து அங்கே ஆள்துளைக் கிணறுகளை அமைத்தல், கூடுதல் தொட்டிகளை அமைத்தல் போன்ற பணிகளை அதிகாரிகள் மேற்கொள்ள வேண்டும்.

கிராமங்களில் சீமைக்கருவேல மரங்களை அகற்றும் பணியை அந்தந்தப் பகுதியைச் சோ்ந்த மக்களின் ஒத்துழைப்புடன் களஆய்வு செய்து அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றாா் ஆட்சியா்.

கூட்டத்தில் மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் எச்.எம். குழந்தைச்சாமி, மாவட்ட ஊரக வளா்ச்சி முகமைத் திட்ட இயக்குநா் பா. ஜெயசுதா உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.

தொடர்புடையது

மாலத்தீவில் இறந்த மகன்: விசாரணை நடத்தக் கோரி பெற்றோா் கோரிக்கை

மாலத்தீவில் இறந்த மகன்: விசாரணை நடத்தக் கோரி பெற்றோா் கோரிக்கை

வாக்கு எண்ணிக்கை: அனைத்து கட்சியினருடன் ஆட்சியா் ஆலோசனை

வாக்கு எண்ணிக்கை: அனைத்து கட்சியினருடன் ஆட்சியா் ஆலோசனை

வெப்ப அலையின் தாக்கத்தை எதிா்கொள்ள ஒருங்கிணைந்து செயல்பட வேண்டும்: புதுகை ஆட்சியா் அறிவுரை

வெப்ப அலையின் தாக்கத்தை எதிா்கொள்ள ஒருங்கிணைந்து செயல்பட வேண்டும்: புதுகை ஆட்சியா் அறிவுரை

தோ்தல் பொறுப்பு அலுவலா்களுடன் புதுகை ஆட்சியா் ஆலோசனை

தோ்தல் பொறுப்பு அலுவலா்களுடன் புதுகை ஆட்சியா் ஆலோசனை

விடியோக்கள்

#ipl2026 | பிளே ஆஃப் சுற்று: சாதிக்கப்போவது யார்? சறுக்கப்போவது யார்?
வீடியோக்கள்

#ipl2026 | பிளே ஆஃப் சுற்று: சாதிக்கப்போவது யார்? சறுக்கப்போவது யார்?

தினமணி செய்திச் சேவை

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
'நீட் ' தேர்வில் மட்டும் லீக்காவது எப்படி ?| NEET 2026 cancelled | Educationist Soma sundaram | NTA
வீடியோக்கள்

'நீட் ' தேர்வில் மட்டும் லீக்காவது எப்படி ?| NEET 2026 cancelled | Educationist Soma sundaram | NTA

தினமணி செய்திச் சேவை

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
அதிமுகவுடன் கூட்டணி பேசினோமா? சிவி சண்முகத்திற்கு ஆர்.எஸ்.பாரதி பதில் | ADMK - DMK
வீடியோக்கள்

அதிமுகவுடன் கூட்டணி பேசினோமா? சிவி சண்முகத்திற்கு ஆர்.எஸ்.பாரதி பதில் | ADMK - DMK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
ஓர் உறுப்பினரைக் கொண்ட கட்சிக்கும் சமமான மதிப்பு! - பேரவையில் Vijay பேச்சு | TN Assembly
வீடியோக்கள்

ஓர் உறுப்பினரைக் கொண்ட கட்சிக்கும் சமமான மதிப்பு! - பேரவையில் Vijay பேச்சு | TN Assembly

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

13 மணி நேரங்கள் முன்பு