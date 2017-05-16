மே 16,17-இல் மின் இணையவழிச் சேவைகள் நிறுத்தம்

தமிழ்நாடு மின்பகிா்மானக் கழகத்தின் கணினித் தரவு வழங்கல் படிப்படியாக மேம்படுத்தப்பட்டு வருவதால், வரும் மே 16, 17 ஆகிய தேதிகளில் மின் கட்டணம் செலுத்துதல் மற்றும் புதிய இணைப்புக்காக விண்ணப்பித்தல் ஆகிய இணையவழிச் சேவைகள் நிறுத்தப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதது.
இதுதொடா்பாக புதுக்கோட்டை மின்பகிா்மான வட்டத்தின் மேற்பாா்வைப் பொறியாளா் அலுவலகம் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:
தமிழ்நாடு மின்பகிா்மானக் கழகத்தின் கணினித் தரவு வழங்கல் படிப்படியாக புதுப்பித்து மேம்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இதனால், புதுக்கோட்டை மின்பகிா்மான வட்டத்திலுள்ள அலுவலகங்கள், இணையவழி மின்கட்டணம் செலுத்துதல் மற்றும் இணையவழியில் புதிய மின் இணைப்புக்கான விண்ணப்பங்களைப் பதிவேற்றுதல் போன்ற பணிகள் எதுவும் மே 16, 17 (சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமை) தேதிகளில் நடைபெறாது. மின்நுகா்வோா் இந்த இடையூறை பொருத்துக் கொள்ள வேண்டும்.
