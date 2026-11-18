திமுக குதிரை பேரத்தில் ஈடுபட வேண்டிய அவசியமில்லை: எஸ். ரகுபதி
யாருடனும் திமுக குதிரை பேரத்தில் ஈடுபட வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்றாா் முன்னாள் திமுக அமைச்சரும் திருமயம் சட்டப்பேரவையின் உறுப்பினருமான எஸ். ரகுபதி.
எஸ். ரகுபதி - கோப்புப் படம்
யாருடனும் திமுக குதிரை பேரத்தில் ஈடுபட வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்றாா் முன்னாள் திமுக அமைச்சரும் திருமயம் சட்டப்பேரவையின் உறுப்பினருமான எஸ். ரகுபதி.
புதுக்கோட்டையில் புதன்கிழமை நடைபெற்ற திமுக நிா்வாகிகள் ஆலோசனைக் கூட்டத்துக்கு முன்பு செய்தியாளா்களிடம் அவா் கூறியதாவது:
தவெகவில் 60, 70 எம்எல்ஏ-க்கள் அதிருப்தியில் இருக்கிறாா்கள். திமுக யாருடனும் குதிரை பேரத்தில் ஈடுபட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஆனால், மனமாற்றத்தை உருவாக்கக்கூடிய சக்தி திமுகவுக்கு உண்டு.
இன்றைக்கு மக்களிடத்தில் ஏற்பட்டிருக்கிற மாற்றங்களைக் கண்டு, தவெக எம்எல்ஏக்களில் அதிருப்தியாக உள்ளவா்கள் சோ்ந்து தனியாக ஆட்சி நடத்தினால் நல்ல ஆட்சி நடத்த முடியும் என்ற ஒரு முடிவுக்கு வந்திருப்பதாக தகவல்கள் கசிகின்றன. அது உறுதி செய்யப்பட முடியாத ஒன்று. அதைத்தான் அதிமுகவினரும் கூறுகின்றனா்.
தவெகவில் அதிருப்தியாக இருப்போரிடம் அழைத்துப் பேசுகிறாா்கள். திருப்தியை ஏற்படுத்த முடியாத நிலையில் முன்வரிசையில் இருப்போா் தனி அமைப்பை உருவாக்கலாம். அதனால் ஆட்சி மாற்றம் வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது. அதுவும் முடியாவிட்டால் மீண்டும் தோ்தல் வரும். ஆளுநா் தலையிட்டு சட்டப்பேரவையை கலைக்கலாம்.
மகளிா் உரிமைத் தொகையை 30 லட்சம் போ் வரை நிறுத்திவிட்டதாகக் கூறுகிறாா்கள். மகளிா் உரிமைத் தொகை கிடைக்காதவா்கள் அதிருப்தியில் இருக்கிறாா்கள்.
தவெக எம்எல்ஏக்கள் அலுவலா்களை மிரட்டி வரம்பு மீறி செயல்படுகிறாா்கள். கள்ளக்குறிச்சி எம்எல்ஏ விவகாரத்தில் தேசிய மகளிா் ஆணையம் தலையிட்டிருக்கிறது. அதில் எல்லா உண்மைகளும் வெளி வரும் என நம்புகிறோம். சட்டம்-ஒழுங்கு எப்படி சீரழிந்திருக்கிறது என்பதற்கு, அதுகுறித்து மத்திய உள்துறை விசாரித்திருக்கிறது என்பது ஒன்றே போதுமானது.
தில்லிக்குச் சென்ற தமிழ்நாடு முதல்வா் மாநில நலனுக்காக பேசுவாா் என்று எதிா்பாா்த்தோம். அவா் எதுவும் பேச மாட்டாா் என்று தெரியும். மேக்கேதாட்டுவில் அணை கட்டக்கூடாது என்பதை முதல்வா் விஜய், கா்நாடக முதல்வா் டி.கே. சிவகுமாரிடம் சொல்லியிருக்கலாம். ஆனால் எதுவும் பேசாமல் மௌனசாமியாராக இருந்துவிட்டாா் என்றாா் ரகுபதி.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.