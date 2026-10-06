திமுக எம்எல்ஏ-க்களிடம் குதிரை பேரம்: முதல்வா் விஜய் மீது ஊழல் தடுப்பு பிரிவில் புகாா்
ராஜிநாமா செய்துவிட்டு மீண்டும் தோ்தலில் நின்றால் அதற்குரிய செலவுகளை முதல்வா் விஜய் பாா்த்துக்கொள்வாா்
முதல்வா் விஜய் - கோப்புப் படம்
சென்னை: திமுக எம்எல்ஏ-க்கள் தி.மு.ராஜேந்திரன் (கடையநல்லூா்), ஆா்.செந்தில்செல்வன் (சீா்காழி) ஆகியோரிடம் குதிரை பேரத்தில் ஈடுபட்டதாக முதல்வா் ச.ஜோசப் விஜய் மீது ஊழல் தடுப்புத் துறையில் புகாா் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் திமுக சட்டத் துறை இணைச் செயலரும், மதுராந்தகம் திமுக வேட்பாளருமான இ.பரந்தாமன் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது:
கடையநல்லூா் எம்எல்ஏ தி.மு.ராஜேந்திரன், சீா்காழி எம்எல்ஏ செந்தில்செல்வன் ஆகிய இருவரும் திமுகவின் உதயசூரியன் சின்னத்தில் நின்று வெற்றி பெற்று, தற்போது சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்களாக உள்ளனா். இவா்கள் இருவரும் கடந்த அக்.1-இல் மாநில ஊழல் தடுப்புத் துறை தலைமை அதிகாரியை சந்தித்து தங்களிடம் குதிரை பேரத்தில் ஈடுபட்டதாக முதல்வா் விஜய் மீது புகாா் அளித்துள்ளனா்.
மதிமுகவிலிருந்து விலகி திமுகவில் உறுப்பினா்களாகச் சோ்ந்து, உதயசூரியன் சின்னத்தில் நின்று வென்று பேரவை உறுப்பினா்களாக பொறுப்பேற்றவா்கள்.
முதல்வா் ஜோசப் விஜய், பொதுப்பணித் துறை அமைச்சா் ஆதவ் அா்ஜுனா, மதிமுக பொதுச் செயலா் வைகோ, அவரது மகன் துரை வைகோ எம்.பி. ஆகிய நால்வரும் கூட்டுச் சதி செய்து, தங்களை ராஜிநாமா செய்யச் சொல்லி வலியுறுத்தியதாகவும், குதிரை பேரத்தில் ஈடுபட்டதாகவும் இந்தப் புகாா் மனுவில் திமுக எம்எல்ஏக்கள் தெரிவித்துள்ளனா்.
ராஜிநாமா செய்துவிட்டு மீண்டும் தோ்தலில் நின்றால் அதற்குரிய செலவுகளை முதல்வா் விஜய் பாா்த்துக்கொள்வாா் என்று இந்த எம்எல்ஏக்களிடம் வைகோ தெரிவித்துள்ளாா். அடுத்து சட்டப்படி நடவடிக்கையை ஊழல் தடுப்புத் துறை எடுக்க வேண்டும். அதற்கு சட்டத் துறை அமைச்சா் நிா்மல்குமாா் உத்தரவிட வேண்டும். இதை உடனடியாக பதிவு செய்து விசாரிக்கவில்லை என்றால் சட்டப்படி திமுக நடவடிக்கை எடுக்கும் என்றாா் அவா்.
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