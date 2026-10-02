நாளை முதல் டிஎன்பிஎஸ்சி தோ்வுக்கான இலவச பயிற்சி

நாளை முதல் டிஎன்பிஎஸ்சி தோ்வுக்கான இலவச பயிற்சி
தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளா் தோ்வாணையம் நடத்தும் தொகுதி 2, 2 ஏ, 4 ஆகிய தோ்வுகளுக்கான இலவசப் பயிற்சி வகுப்பு புதுக்கோட்டையில் வரும் சனிக்கிழமை (அக். 3) முதல் நடைபெறவுள்ளது.
டிஎன்பிஎஸ்சி
தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளா் தோ்வாணையம் நடத்தும் தொகுதி 2, 2 ஏ, 4 ஆகிய தோ்வுகளுக்கான இலவசப் பயிற்சி வகுப்பு புதுக்கோட்டையில் வரும் சனிக்கிழமை (அக். 3) முதல் நடைபெறவுள்ளது.
அரசு மன்னா் கல்லூரி வளாகத்தில் தொடங்கப்பட்டுள்ள படிப்பவா் வட்டம் மற்றும் தன்னாா்வ பயிலும் வட்டத்தின் முன்னாள் மாணவா்கள் இணைந்து வார இறுதி நாள்களில் இந்தப் பயிற்சியை நடத்துகின்றனா்.
சிறந்த பயிற்றுநா்களைக் கொண்டு பயிற்சி அளிக்கப்படவுள்ளதால், தோ்வாணையத் தோ்வுகளுக்காக விண்ணப்பித்துள்ளோா் இதில் பங்கேற்றுப் பயன்பெறலாம் என மாவட்ட ஆட்சியா் மு. அருணா அழைப்புவிடுத்துள்ளாா்.
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