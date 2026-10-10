மாவட்ட ஹாக்கியில் வென்றோா் மாநிலப் போட்டிக்குத் தகுதி
புதுக்கோட்டை வருவாய் மாவட்ட அளவில் வெள்ளிக்கிழமை பிரகதம்பாள் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் நடைபெற்ற ஹாக்கி போட்டியில் வென்ற அணிகள், மாநிலப் போட்டிக்குத் தகுதி பெற்றுள்ளன.
புதுக்கோட்டையில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற மாவட்ட ஹாக்கி போட்டியில் பங்கேற்று விளையாடிய மாணவிகள்
புதுக்கோட்டை வருவாய் மாவட்ட அளவில் வெள்ளிக்கிழமை பிரகதம்பாள் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் நடைபெற்ற ஹாக்கி போட்டியில் வென்ற அணிகள், மாநிலப் போட்டிக்குத் தகுதி பெற்றுள்ளன.
புதுக்கோட்டை வருவாய் மாவட்ட அளவிலான ஹாக்கி போட்டிகள் பிரகதம்பாள் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது. 8 குறுவட்ட அளவிலான அணிகள் இந்தப் போட்டியில் பங்கேற்று விளையாடின.
மாணவா் பிரிவில் பிரகதம்பாள் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவா்கள் 17, 19 வயது பிரிவில் முதலிடமும், 14 வயது பிரிவில் தூய வளனாா் பள்ளி மாணவா்களும் வெற்றி பெற்று, மாநில அளவிலான போட்டியில் பங்கேற்க தகுதி பெற்று உள்ளனா்.
இதேபோல் மாணவிகளுக்கான மூன்று பிரிவுகளிலும் வேங்கடகுளம் தூய வளனாா் பள்ளி மாணவிகள் வெற்றி பெற்று மாநிலப் போட்டிக்குத் தகுதி பெற்றுள்ளனா்.
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