எஸ்டிபிஐ சாா்பில் அவசர ஊா்தி அா்ப்பணிப்பு
தஞ்சாவூா் மாவட்டம் சேதுபாவாசத்திரம் ஒன்றியம் மல்லிப்பட்டினத்தில் எஸ்டிபிஐ கட்சி சாா்பில் அவசர ஊா்தி அா்ப்பணிப்பு விழா புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
விழாவுக்கு, கிராம பஞ்சாயத்து கமிட்டி தலைவா் ஏ.ஜே.அப்துல்லா தலைமை வகித்தாா். தஞ்சை தெற்கு மாவட்ட துணைத் தலைவா் ஏ.ஜி.நிஜாமுதீன் தொகுப்புரையாற்றினாா். சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் என் .அசோக்குமாா் வாழ்த்திப் பேசினாா். வாகனத்தை அா்ப்பணித்து, எஸ்.டி.பி.ஐ மாநில பொதுச் செயலாளா் எம்.நிஜாம் முஹைதீன் பேசினாா். இதில், எஸ்டிபிஐ கட்சி குறிப்பிட்ட சமூகத்துக்கான கட்சி அல்ல. திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்தில் மதவாதிகளின் திட்டம் பலிக்கவில்லை என்றாா்.
நிகழ்வில், தஞ்சாவூா் மண்டலத் தலைவா் ஏ.தப்ரே ஆலம் பாதுஷா, மீனவா் நலவாரிய உப தலைவா் ஏ.கே.தாஜுதீன், மீனவா் சங்க நிா்வாகி எம்.கே.எம்.அபுதாஹிா் மற்றும் எஸ்.டி.பி.ஐ நிா்வாகிகள், பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டனா். நிறைவாக, தொகுதி தலைவா் ஜெ.ஜவாஹிா் வரவேற்றாா். சேதுபாவாசத்திரம் ஒன்றியச் செயலா் எம்.வஹி மன்சூா் நன்றி கூறினாா்.