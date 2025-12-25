கும்பகோணம் அரசினா் கலைக் கல்லூரியின் பருவத் தோ்வு முடிவுகள் வெளியீடு
கும்பகோணம் அரசினா் கலைக் கல்லூரியில் பருவத்தோ்வு முடிவுகள் புதன்கிழமை மாலை வெளியிடப்பட்டன.
கும்பகோணம் அரசினா் கலைக் கல்லூரியில் கடந்த நவ. 2025-இல் இளநிலை மற்றும் முதுநிலை பட்டப் படிப்புகளுக்கான பருவத் தோ்வுகள் நடைபெற்று முடிந்தன. இதில் 3,535 இளநிலைப் பட்ட மாணவா்களும், 704 முதுநிலைப் பட்ட மாணவா்களும் என மொத்தம் 4,239 மாணவா்கள் தோ்வினை எழுதினா். இம்மாணவா்களின் தோ்வு முடிவுகளை வெளியிடுவதற்கு அனைத்துத் துறைத் தலைவா்களைக் கொண்ட தோ்ச்சிக் குழுக் கூட்டம் கல்லூரி முதல்வா் முனைவா் மா. கோவிந்தராக தலைமையிலும் தோ்வுக் கட்டுப்பாட்டு அலுவலா் முனைவா் வெ. பாஸ்கா் முன்னிலையிலும் புதன்கிழமை நடைபெற்றது. அதில் மாணவா்களின் தோ்வு முடிவுகளை கல்லூரி முதல்வா் வெளியிட்டாா். அதன்படி மாணவா்கள் தங்களின் தோ்வு முடிவுகளைத் தங்கள் துறைகளின் மூலமாகவும், கல்லூரியின் இணையதளம் வாயிலாகவும், தெரிந்துகொள்ளலாம் என்று கல்லூரி முதல்வா் தெரிவித்துள்ளாா்.