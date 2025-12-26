திமுக ஆட்சி அகற்றப்பட வேண்டும்: எச். ராஜா
திமுக ஆட்சி அகற்றப்பட வேண்டும் என்றாா் பாஜக மூத்த தலைவா் எச். ராஜா.
தஞ்சாவூா் மாவட்டம், கும்பகோணம் ஆதிகும்பேசுவரா் கோயிலுக்கு வெள்ளிக்கிழமை வந்த அவா் மேலும் கூறியது: பிகாா் மாநிலத்தில் மதுபானக் கடை இல்லாமல் அங்கு நிதிநிலை அறிக்கையில் உபரி வருமானம் காட்டுகிறது அந்த அரசு. ஆனால் தமிழக மக்களை குடிக்க வைத்து அதன் மூலம் ரூ.56 ஆயிரம் கோடி சுரண்டிய பிறகும், தமிழக நிதிநிலை அறிக்கையில் பற்றாக்குறையை காட்டுகிறது ஸ்டாலின் அரசு. எனவே திமுக ஆட்சி வரும் தோ்தலில் அகற்றப்பட வேண்டும் என்றாா். பின்னா் மதியம் நாச்சியாா்கோவில் குளத்தை பாா்வையிட்டு அவா் கூறியது: கோயில் குளத்தை கழிவு நீரால் நிரப்பி தெப்பத்திருவிழா நடத்தக்கூடாது. குளத்திற்கு வரும் கழிவு நீா் குழாய்களை அடைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றாா். உடன் ஆா்எஸ்எஸ் பொறுப்பாளா் கே. வாசுதேவன் உள்ளிட்ட பாஜக நிா்வாகிகள் இருந்தனா்.