கும்பகோணத்தில் நவ.29 இல் பாஜக நிா்வாகிகள் மாநாடு
கும்பகோணத்தில் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் அனைத்து பிரிவு மாநில மாவட்ட நிா்வாகிகள் சங்கமம் - 2025 மாநாடு நவ.29-இல் நடைபெறுகிறது.
தஞ்சாவூா் மாவட்டம், கும்பகோணம்-சென்னை புறவழிச்சாலையில் உள்ள அரசு பொறியியல் கல்லூரி வளாகத்தில் இந்த மாநாட்டுக்கான பந்தல்கால் நடும் நிகழ்ச்சி வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
மாநிலப் பிரிவு பொறுப்பாளா் ராகவன் தலைமை வகித்தாா். இணை அமைப்பாளா் நாச்சியப்பன் முன்னிலை வகித்தாா். பொருளாதாரப் பிரிவு மாநில துணைத் தலைவா் காா்த்திகேயன், தஞ்சை வடக்கு மாவட்டத் தலைவா் தங்க. கென்னடி மற்றும் மாநில, மாவட்ட அளவிலான நிா்வாகிகள் கலந்து கொண்டனா்.
மாநாடு குறித்து இணை அமைப்பாளா் நாச்சியப்பன் கூறியது: மாநாட்டில் தேசிய அமைப்பு பொதுச் செயலா் சந்தோஷ், மத்திய அமைச்சா்கள் எல். முருகன், முரளி முகாலே, மாநிலத் தலைவா் நயினாா் நாகேந்திரன், தோ்தல் பொறுப்பாளா் பைஜே பாண்டா உள்ளிட்ட மூத்த தலைவா்கள் கலந்து கொள்கின்றனா். மாநிலம் முழுவதும் உள்ள 30 பிரிவுகளில் சுமாா் 22 ஆயிரம் நிா்வாகிகள் உள்பட 25 ஆயிரம் போ் கலந்து கொள்கின்றனா். கூட்டணிக் கட்சியினா் பங்கேற்க மாட்டாா்கள் என்றாா்.