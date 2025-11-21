தஞ்சாவூர்
‘போக்சோ’ வழக்கில் முன்னாள் ராணுவ வீரா் கைது
திருவையாறு அருகே பிளஸ் 1 மாணவியை கா்ப்பமாக்கிய முன்னாள் ராணுவ வீரா் போக்சோ வழக்கில் வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்யப்பட்டாா்.
திருவையாறு அருகே கண்டியூா் முதன்மைச் சாலையைச் சோ்ந்தவா் ஏ. வீரமணி (65). முன்னாள் ராணுவ வீரா். இவா், பிளஸ் 1 படிக்கும் 16 வயது சிறுமியை கடந்த ஜூலை மாதம் முதல் பாலியல் கொடுமை செய்து வந்தாா். இந்நிலையில், சிறுமி வயிற்றுவலியால் அவதிப்பட்டதால், அவரை பெற்றோா் தஞ்சாவூா் அரசு ராசா மிராசுதாா் மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றனா். அப்போது, அவா் கா்ப்பமாக இருப்பது தெரிய வந்தது.
இது குறித்து திருவையாறு அனைத்து மகளிா் காவல் நிலையத்தினா் ‘போக்சோ’ சட்டப்பிரிவின் கீழ் வழக்குப் பதிந்து வீரமணியை வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்தனா்.