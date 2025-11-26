திருவிடைமருதூா் செஞ்சிலுவை சங்க தோ்தலை மீண்டும் நடத்த உத்தரவு
கும்பகேணம்: திருவிடைமருதூா் கிளை செஞ்சிலுவை சங்க நிா்வாகிகள் தோ்தலை ரத்து செய்த மாவட்ட ஆட்சியா் பா. பிரியங்கா பங்கஜம் மீண்டும் நடத்த வட்டாட்சியருக்கு திங்கள்கிழமை உத்தரவு பிறப்பித்தாா்.
தஞ்சாவூா் மாவட்டம், திருவிடைமருதூா் கிளை செஞ்சிலுவை சங்க பொதுக்குழு கூட்டம் திருபுவனத்தில் கடந்த அக்.12-இல் நடைபெற்று நிா்வாகிகள் தோ்வு செய்யப்பட்டதாக அறிவிக்கப்பட்டது. இந்த தோ்தல் முறையாக நடத்தப்படாமல் பல்வேறு குளறுபடிகளுடன் நடத்தபட்டதாக மாவட்ட ஆட்சியருக்கு புகாா்கள் வரப்பெற்றனவாம்.
புகாா்மனுக்களை விசாரணை செய்த ஆட்சியா் பா. பிரியங்கா பங்கஜம் திருவிடைமருதூா் வட்டாட்சியா் சாந்தமீனாவுக்கு அனுப்பியுள்ள உத்தரவு:
திருவிடைமருதூா் கிளை செஞ்சிலுவை சங்க தோ்தல் தொடா்பாக மாவட்ட மேலாண்மை குழுவிடம் அளித்த பதில் ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்க வகையில் இல்லை. தோ்தல் நடத்திய அலுவலா்களில் இருவரை நிா்வாகக் குழு உறுப்பினராகத் தோ்ந்தெடுத்தது அடிப்படை விதிமீறல். போட்டியிட விரும்பிய சிலருக்கு வேட்பு மனு வழங்கப்படவில்லை. இந்திய செஞ்சிலுவை சங்க சட்ட விதிகளின்படி திருவிடைமருதூா் துணை கிளை மேலாண்மை உறுப்பினா்கள் தோ்தல் நடைபெறவில்லை. எனவே திருவிடைமருதூா் வட்டாட்சியா் குறைபாடுகளை நிவா்த்தி செய்து இந்திய செஞ்சிலுவை சங்க சட்ட விதிகளின்படி அனைவருக்கும் வாய்ப்பு அளித்து மீண்டும் தோ்தல் நடத்தி அறிக்கை சமா்ப்பிக்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து வட்டாட்சியா் சாந்தமீனா கூறும்போது மாவட்ட நிா்வாகம் தோ்தல் தேதி அறிவித்தபின் தோ்தல் நடைபெறும் என்றாா்.