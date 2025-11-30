குடியிருப்புகளைச் சூழ்ந்தது மழைநீா்! 200 குடும்பங்கள் பாதிப்பு!
தஞ்சாவூா் புன்னைநல்லூா் மாரியம்மன் கோயில் அருகேயுள்ள பகுதிகளில் தொடா் மழை காரணமாக குடியிருப்புகளை மழை நீா் சூழ்ந்ததால், ஏறத்தாழ 200 குடும்பங்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.
மாவட்டத்தில் சில நாள்களாக தொடா் மழை பெய்து வருகிறது. தஞ்சாவூரில் மட்டும் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை 8.30 மணியுடன் முடிவடைந்த 24 மணிநேரத்தில் 76.4 மி.மீ. மழை பெய்தது.
இதன் காரணமாக புன்னைநல்லூா் மாரியம்மன் கோயில் அருகேயுள்ள சிவகாமி நகா், சுந்தர மீனா நகா் பகுதியில் தெருக்கள், வீடுகளில் ஏறத்தாழ ஒரு அடி உயரத்துக்கு மழை நீா் தேங்கி நிற்கிறது. பல வீடுகளில் மழை நீா் புகுந்து காா், இரு சக்கர வாகனங்களையும் சூழ்ந்துள்ளது. பாம்பு உள்ளிட்ட விஷ ஜந்துகளும் வீட்டுக்குள் புகும் அபாயம் உள்ளதால், அப்பகுதி மக்கள் மிகுந்த அச்சத்துக்கு ஆளாகியுள்ளனா்.
இதனால், அப்பகுதியிலுள்ள ஏறத்தாழ 200 குடும்பங்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. பல ஆண்டுகளாக நிலவும் இப்பிரச்னைக்கு தீா்வு காண பல முறை கோரிக்கை விடுத்தும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை என்றனா் அப்பகுதி மக்கள்.
இதேபோல, ஆலக்குடி அருகேயுள்ள சிவகாமிபுரத்தில் மழை நீா் செல்ல வழியில்லாமல் முதன்மைச் சாலையில் தேங்கி நிற்கிறது. இச்சாலை மேடும், பள்ளமாக உள்ள நிலையில், மழை நீரும் தேங்கியிருப்பதால், வாகன ஓட்டுநா்கள் மிகுந்த சிரமத்துக்கு ஆளாகின்றனா். மேலும், தாழ்வான பல்வேறு இடங்களில் மழை நீா் தேங்கி நிற்கிறது.
தொடா் மழையால் மாவட்டத்தில் 9 கூரை வீடுகளும், 2 கான்கிரீட் வீடுகளும் பகுதியாகச் சேதமடைந்துள்ளன. மேலும், மழை காரணமாக ஏறத்தாழ 50 ஆடுகள் உயிரிழந்தன. இது தொடா்பாக வருவாய்த் துறையினா் கணக்கெடுப்பு செய்து வருகின்றனா்.
மாவட்டத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை 8.30 மணியுடன் முடிவடைந்த 24 மணிநேரத்தில் பெய்த மழையளவு (மில்லிமீட்டரில்):
குருங்குளம் 124.5, ஈச்சன்விடுதி 112, நெய்வாசல் தென்பாதி 109.2, ஒரத்தநாடு 103.8, அய்யம்பேட்டை 93, பேராவூரணி 91.2, வெட்டிக்காடு 89.8, திருவிடைமருதூா் 88.1, பட்டுக்கோட்டை 88, பூதலூா் 86, மதுக்கூா் 85.8, மஞ்சளாறு 85.4, திருவையாறு 79, தஞ்சாவூா் 76.4, வல்லம் 69.8, அணைக்கரை 69.4, அதிராம்பட்டினம் 66.8, திருக்காட்டுப்பள்ளி 61.8, பாபநாசம் 59, கும்பகோணம் 51, கல்லணை 35.8. மாவட்டத்தில் சராசரியாக 82.18 மி.மீ. மழை பதிவாகியது.