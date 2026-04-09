Dinamani
பள்ளிகளுக்கு ஏப்.17 முதல் கோடை விடுமுறை: 1-3 வகுப்புகளுக்கு புதிய பாடத் திட்டம்முதல்வரின் நான்காம் கட்ட பிரசாரம்: தஞ்சாவூரில் இன்று தொடக்கம்நோபல் பரிசு பெற்ற ‘மெமோரியல்’ மனித உரிமைக் குழுவை தீவிரவாத அமைப்பாக அறிவித்த ரஷியாஇன்று காங்கிரஸ் செயற்குழு கூட்டம்பாகிஸ்தானில் இன்று அமைதிப் பேச்சுஐபிஎல்: லக்னௌ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் 3 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றிராமதாஸ் பாமகவின் 30 வேட்பாளர்களுக்கு சிலிண்டர் சின்னம்!முன்னாள் இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் சி.டி. கோபிநாத் 96 வயதில் காலமானார்!புதுவையில் வரலாறு காணாத வாக்குப் பதிவு!ஏப்ரல் 17 முதல் கோடை விடுமுறை!பங்குச்சந்தை வீழ்ச்சி! 900 புள்ளிகள் சரிந்த சென்செக்ஸ்!!திட்டங்கள் இருக்கும் வரை ஸ்டாலின்தான் தமிழ்நாட்டை ஆள்வான்! - முதல்வர் ஸ்டாலின்புதுவையில் வரலாறு காணாத வாக்குப் பதிவு!தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சியை திமுக விரும்பவில்லை: பியூஷ் கோயல்!வேட்பாளரைத் திரும்பப் பெற்ற காங்கிரஸ்! சுநேத்ரா பவார் வெற்றி உறுதி?
/
தஞ்சாவூர்

மம்தா சொன்னதால் தலைமைச் செயலா் மாற்றம்: கே.என். நேரு பேட்டி

தமிழகத்தில் எந்த அலுவலரையும் மாற்றவில்லை என மேற்கு வங்க முதல்வா் மம்தா பானா்ஜி சொன்னதால், தமிழகத்தில் தலைமைச் செயலரை மாற்றியுள்ளனா் என்றாா் அமைச்சா் கே.என். நேரு.

News image

தஞ்சாவூா் திலகா் திடலில் முதல்வா் பிரசார பொதுக்கூட்டத்துக்கான ஏற்பாடுகளை வியாழக்கிழமை ஆய்வு செய்த அமைச்சா் கே.என். நேரு.

Updated On :9 ஏப்ரல் 2026, 8:08 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

தமிழகத்தில் எந்த அலுவலரையும் மாற்றவில்லை என மேற்கு வங்க முதல்வா் மம்தா பானா்ஜி சொன்னதால், தமிழகத்தில் தலைமைச் செயலரை மாற்றியுள்ளனா் என்றாா் அமைச்சா் கே.என். நேரு.

தஞ்சாவூா் திலகா் திடலில் சட்டப்பேரவைத் தோ்தலையொட்டி தமிழக முதல்வா் மு.க. ஸ்டாலின் பங்கேற்கும் பொதுக்கூட்டம் வெள்ளிக்கிழமை (ஏப்.10) மாலை 5 மணியளவில் நடைபெறவுள்ளது. இதற்கான ஏற்பாடுகளை வியாழக்கிழமை பாா்வையிட்ட அமைச்சா் கே.என். நேருவிடம், தமிழக தலைமைச் செயலா் திமுகவுக்கு ஆதரவாக இருந்ததால் தோ்தல் ஆணையம் மாற்றிவிட்டதாகக் கூறப்படுகிறதே என செய்தியாளா்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு அவா் அளித்த பதில்: அதுபோன்று நாங்கள் கேள்விப்படவில்லை. தமிழ்நாட்டில் எந்த அலுவலரையும் மாற்றவில்லை என மம்தா பானா்ஜி கூறியதால்தான், தலைமைச் செயலரை மாற்றியுள்ளனா். எந்த அலுவலராக இருந்தாலும், மாற்ற முடியும்; அடுத்து வந்தால் திரும்பி வரப் போகின்றனா். அலுவலா்கள் என்ன செய்ய முடியும் என்றாா் அவா்.

மேலும், அவா் கூறியதாவது: விஜய் எவ்வளவு வாக்குகள் வாங்குவாா் என எனக்குத் தெரியாது. விஜய் எந்த வாக்குகளைப் பிரித்தாலும் திமுக வெற்றி பெறுவது உறுதி. அதிமுக, பாஜகவுடன் விஜய் மறைமுகத் தொடா்பில் உள்ளாா். பாஜகவும் எங்களைத்தான் பேசுகின்றனா். விஜய்யும் எங்களைத்தான் பேசுகிறாா். திமுகவையும், ஸ்டாலினையும் பற்றிப் பேசினால்தான் அவருக்கு பத்திரிக்கையில் செய்தி வரும்; இல்லையென்றால் வராது.

திமுகவுக்கு எல்லா பக்கமும் மக்கள் ஆதரவு இருக்கிறது. பெண்கள் மத்தியில் முதல்வரின் திட்டங்கள் பிரபலமாகியிருக்கிறது. வாக்கு சேகரிப்பின்போது பெண்கள் ஆா்வமுடன் நாங்கள் திமுகவுக்கு வாக்கு செலுத்துவோம் என சொல்கின்றனா். எனவே, திமுகவுக்கு வெற்றி வாய்ப்பு பிரகாசமாக உள்ளது என்றாா் அமைச்சா் நேரு.

தொடர்புடையது

திருச்சி மேற்கில் உதயசூரியன் மீண்டும் உதிக்குமா?

முதல்வா் பிரசாரம்: அமைச்சா் ஆலோசனை

திருச்சி மேற்கு தொகுதியில் அமைச்சா் கே.என். நேரு வேட்புமனு தாக்கல்

திருச்சி கிழக்கில் திமுக வேட்பாளரை வெற்றிபெறச் செய்வோம்! - கே.என்.நேரு

வீடியோக்கள்

புதுச்சேரி & கேரளத்தில் வாக்குப்பதிவு நிறைவு! வாக்குப்பதிவில் நடந்த சுவாரசியங்கள்!
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
Podcast | மனம் மாறுவாரா ராகுல் காந்தி? | News & Views | E-25 |
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
நான் எந்த ஆயுதத்தை எடுக்க வேண்டும் என்பதை முடிவு செய்வது எதிரிகள்தான்!
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
நீ சாரல் பாடல் வெளியானது!
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

8 ஏப்ரல் 2026