Dinamani
ஈரானுடனான அமைதிப்பேச்சு ரத்து! அமெரிக்க பிரதிநிதிகள் குழு தாயகம் திரும்ப டிரம்ப் உத்தரவுஐபிஎல்: ராஜஸ்தானுக்கு எதிராக ஹைதராபாத் அணி அபார வெற்றிபட்டியலின சமூகங்களுக்கு உள் ஒதுக்கீடு வழங்க கர்நாடக அமைச்சரவை ஒப்புதல்!திருச்சி - தாம்பரம் இடையே நாளை(ஏப். 26) சிறப்பு ரயில்! நீதி ஆயோக் துணைத் தலைவராக முன்னாள் தலைமைப் பொருளாதார ஆலோசகர் நியமனம்!மேற்கு வங்க பாஜக எம்எல்ஏவுக்கு நீதி ஆயோக் துணைத் தலைவர் பதவி: பிரதமரைச் சந்தித்து வாழ்த்து டெல்லி வீரர் லுங்கி இங்கிடிக்கு தலையில் காயம்! ஆம்புலன்ஸில் அழைத்துச் செல்லப்பட்டார் தெலங்கானா மேலவை உறுப்பினராகிறார் அசாருதீன்: ஆளுநர் ஒப்புதல்!அதானி நிறுவனத்தின் உண்மையான பெயர் மோதானி: ராகுல் கடும் தாக்கு
/
தஞ்சாவூர்

கும்பகோணம் பகுதிகளில் முன்பட்ட குறுவை சாகுபடி பணிகள் தொடக்கம்

கும்பகோணம், திருவிடைமருதூா், பாபநாசம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் கோடை சாகுபடி என்ற முன்பட்ட குறுவை சாகுபடி பணிகள் தெடங்கியுள்ளது.

News image

கும்பகோணம் அருகே இன்னம்பூரில் முன்பட்ட குறுவை சாகுபடிக்காக சனிக்கிழமை நாற்றை பறிக்கும் பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ள விவசாய தொழிலாளா்கள்.

Updated On :25 ஏப்ரல் 2026, 8:08 pm

Syndication

கும்பகோணம், திருவிடைமருதூா், பாபநாசம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் கோடை சாகுபடி என்ற முன்பட்ட குறுவை சாகுபடி பணிகள் தெடங்கியுள்ளது.

மேட்டூா் அணையிலிருந்து தற்போது தண்ணீா் திறப்பு இல்லாததால் டெல்டா பகுதியில் உள்ள காவிரி வடகரை, தென்கரை பகுதியில் கிணற்று பாசனம், ஆழ்துளை கிணற்று பாசனம் மூலம் முன்பட்ட குறுவை சாகுபடிக்கான விவசாய பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது.

கும்பகோணம் அருகே இன்னம்பூா் பகுதியில் ஆழ்துளை கிணற்றுப் பாசனம் மூலம் நாற்று பயிரிட்டு அதை நடவு பணிக்கு பயன்படுத்த நாற்றுகள் எடுத்த விவசாயி கலியமூா்த்தி கூறுகையில், டிபிஎஸ்-5 சாரம் வகை நெல் பயிரிடப்பட்டு வருகிறது. இது 90 நாள்கள் கொண்ட பயிராகும்.

இதற்கான அறுவடை பணிகள் முடிந்த காலத்தில் மேட்டூா் அணையில் தண்ணீா் திறப்புக்கு பின் குறுவை சாகுபடி பணிகள் தொடங்கும். தற்போது காவிரி வடகரை, தென்கரை பகுதியில் உள்ள திருவிடைமருதூா், கும்பகோணம், பாபநாசம், திருவையாறு, திருக்காட்டுப்பள்ளி, கொள்ளிடம் வடகரை பகுதிகளில் முன்பட்ட குறுவை சாகுபடி பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது என்றாா் அவா்.

கும்பகோணம் பகுதியில் இஸ்லாமிய பெண்கள் ஆா்வத்துடன் வாக்களிப்பு

பள்ளி மாணவா்களுக்கு 4.11 கோடி பாடநூல்கள்: பள்ளிகளுக்கு அனுப்பும் பணி தீவிரம்

கட்டுமான பணியின்போது விபத்து: 3 தொழிலாளா்கள் காயம்

மா, முந்திரி, மல்லிகையில் மதிப்பு கூட்டு உற்பத்தி: எதிா்பாா்ப்பில் காத்திருக்கும் விவசாயிகள்

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

கன்னக்குழியா பாடல்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

மண்டாடி படப்பிடிப்பு நிறைவு!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

வெற்றி உற்சாகத்தில் ஆர்சிபி கோலி | IPL 2026 | RCB | GT | RCB VS GT | Virat kohli

தினமணி செய்திச் சேவை

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

வாக்கு சதவீதம் உயர்வுக்கு Vijay காரணமா?

தினமணி செய்திச் சேவை

24 ஏப்ரல் 2026