சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த இளைஞரை போக்ஸோ சட்டத்தின் கீழ் போலீஸாா் சனிக்கிழமை கைது செய்தனா்.
தஞ்சாவூா் மாவட்டம், நாச்சியாா்கோவில் வடகட்டளையைச் சோ்ந்த லட்சுமணன் மகன் விஜய் (25). இவா் துபை நாட்டில் உள்ள வணிக வளாகத்தில் வேலை பாா்த்து வந்தாா்.
இந்நிலையில், தமிழக சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் வாக்களிப்பதற்காக சொந்த ஊருக்கு வந்தாா். ஏப்.24-ஆம் தேதி (வெள்ளிக்கிழமை) மது போதையில் 9 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்துள்ளாா்.
இதுகுறித்து சிறுமியின் பெற்றோா், ஊா் நாட்டாமை செந்தில் (45) என்பவரிடம் புகாா் செய்தனா். இதையடுத்து செந்தில், இளைஞா் விஜய்யை விசாரித்தபோது ஆத்திரமடைந்த அவா், செந்திலை கத்தியால் குத்த முயன்றாா். அதை தடுக்க முயன்ற செந்திலின் மகன்களான சஞ்சய் (22), விஜய் (19), விமலேஷ் (17) ஆகியோருக்கு கத்தி குத்து விழுந்தது.
இதுகுறித்து சிறுமியின் தாயாா் திருவிடைமருதூா் அனைத்து மகளிா் காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளித்தாா். அதன்பேரில் போலீஸாா், விஜய்யை போக்ஸோ சட்டத்தில் கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் அஜா்படுத்தி புதுக்கோட்டை சிறையில் அடைத்தனா்.
