திருவிடைமருதூா் அருகே வயலில் புதைந்திருந்த 3 ஐம்பொன் சிலைகள் கண்டெடுப்பு!

தஞ்சாவூா் மாவட்டம், திருவிடைமருதூா் மானம்பாடியில் வயலில் மண் தோண்டியபோது வியாழக்கிழமை கண்டெடுக்கப்பட்ட ஐம்பொன் சிலைகள்.

Updated On :30 ஏப்ரல் 2026, 9:05 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

திருவிடைமருதூா் அருகே மானம்பாடியில் வயலில் வியாழக்கிழமை மண்ணை தோண்டியபோது 3 ஐம்பொன் சுவாமி சிலைகள் கண்டெடுக்கப்பட்டது.

தஞ்சாவூா் மாவட்டம், திருவிடைமருதூா் அருகே உள்ள மானம்பாடியைச் சோ்ந்தவா் ஜோசப் மகன் அலெக்ஸாண்டா்( 36). இவருக்கு சொந்தமான வயலில் வியாழக்கிழமை நடவுப் பணி நடைபெற்றது. வயல் வரப்புப் பகுதியில் மண்ணை தோண்டியபோது வித்தியாசமான சப்தம் கேட்டுள்ளது. இதையடுத்து அப்பகுதியில் புதைந்திருந்த பழைமையான யானைமேல் திருவாட்சியுடன் அம்மன் அமா்ந்திருக்கும் சிலை, 2 சிறிய சுவாமி சிலைகள், பானை ஓடு ஆகியவை கண்டெடுக்கப்பட்டது.

இதுகுறித்து தகவலறிந்து வந்த வட்டாட்சியா் சாந்தமீனா சிலைகளை மீட்டு அலுவலகத்துக்கு கொண்டுச் சென்றாா். மேலும், மாவட்ட ஆட்சியா், சிலை கடத்தல் தடுப்புப் பிரிவு போலீஸாருக்கும் தகவல் தெரிவித்துள்ளாா்.

வயலில் கண்டெடுக்கப்பட்ட சிலைகள் ஐம்பொன்னால் ஆனதும், 12 அல்லது 13-ஆம் நூற்றாண்டைச் சோ்ந்ததாக இருக்கலாம் என்று வருவாய்த் துறையினா் தெரிவித்தனா்.

தொடர்புடையது

விளைநிலத்தில் இருந்து மூன்று ஐம்பொன் சிலைகள் மீட்பு!

விளைநிலத்தில் இருந்து மூன்று ஐம்பொன் சிலைகள் மீட்பு!

பழனி அருகே 2 ஏக்கா் நெல் வயல் எரிந்து சேதம்

பழனி அருகே 2 ஏக்கா் நெல் வயல் எரிந்து சேதம்

காஞ்சிபுரம் அருகே விஷ்ணு துா்க்கை சிற்பம் கண்டெடுப்பு!

காஞ்சிபுரம் அருகே விஷ்ணு துா்க்கை சிற்பம் கண்டெடுப்பு!

அந்தணா்குறிச்சியில் நந்தியெம்பெருமான் பிறப்பு விழா

அந்தணா்குறிச்சியில் நந்தியெம்பெருமான் பிறப்பு விழா

வீடியோக்கள்

Podcast | Exit Polls சொல்வது நடக்குமா? | News and Views | Epi - 30
வீடியோக்கள்

Podcast | Exit Polls சொல்வது நடக்குமா? | News and Views | Epi - 30

தினமணி செய்திச் சேவை

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
Kara Movie Review | Dhanush - Vignesh Raja கூட்டணி வெல்லுமா? | Dinamani Talkies
வீடியோக்கள்

Kara Movie Review | Dhanush - Vignesh Raja கூட்டணி வெல்லுமா? | Dinamani Talkies

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
குடிநீர் குழாய் வேண்டாம்!! ஊற்றுத்தண்ணீரை விரும்பும் கிராம மக்கள்! | Pudukottai
வீடியோக்கள்

குடிநீர் குழாய் வேண்டாம்!! ஊற்றுத்தண்ணீரை விரும்பும் கிராம மக்கள்! | Pudukottai

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

29 ஏப்ரல் 2026
த்ரிஷ்யம் 3 டீசர்!
வீடியோக்கள்

த்ரிஷ்யம் 3 டீசர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

29 ஏப்ரல் 2026